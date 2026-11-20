نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه گفت: در پی ۹ ماه ایستادگی ملت ایران، ترامپ در برابر اقتدار و مقاومت ایرانیان به زانو درآمده و این پیروزی به اذعان تحلیلگران و ملت‌های مختلف رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به ایستادگی ۹ ماهه ملت ایران در برابر دشمن، تأکید کرد: ترامپ در برابر اقتدار و مقاومت ایرانیان به دریوزگی افتاده و این پیروزی مورد اذعان تحلیلگران و ملت‌های مختلف قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، مدیریت بهتر امور اقتصادی و انتقال سیره قهرمانان ملی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به ایستادگی ۹ ماهه ایران در برابر دشمن گفت: ترامپ در برابر اقتدار و مقاومت ایرانیان به دریوزگی افتاده است.

وی افزود: اقتدار ملت ایران و شکست دشمنان جمهوری اسلامی، موضوعی است که مورد اذعان ملت‌های مختلف، تحلیلگران و کارشناسان قرار دارد. در همین راستا، وی با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه در ایام فاطمیه و حضور در جمع شیعیان این کشور اظهار کرد: در دیدار‌های مختلف، حاضران اعم از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بر پیروزی ایران در این جنگ تأکید داشتند.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام ملی تصریح کرد: عزت و اقتدار روزافزون ایران در عرصه جهانی، افتخاری برای ملت بزرگی است که در برابر دشمنی تا بن دندان مسلح ایستادگی کرده و تاکنون به پیروزی دست یافته است. این وحدت و همبستگی که در جامعه و میان اقشار مختلف شکل گرفته، باید بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم به‌طور مستمر در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

حجت‌الاسلام قریشی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز داریم، افزود: همه اقشار جامعه باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند. مردم مدت‌هاست که پای کار هستند و تمام توان خود را برای دفاع از کیان اسلامی به میدان آورده‌اند، از این رو لازم است همین روحیه همکاری و همراهی در حوزه‌های اقتصادی و انرژی نیز تقویت شود تا بتوانیم از شرایط دشوار کنونی عبور کنیم.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت بهتر امور از سوی دولتمردان تأکید کرد و گفت: مسئولان و مدیران باید برای رفع مشکلات، در زمینه تولید و توزیع اقلام مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثرتری داشته باشند تا مشکلات مردم به حداقل برسد. در همین رابطه، امام جمعه ارومیه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: مردم نیز باید با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، در مدیریت منابع کشور مشارکت داشته باشند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز قهرمان ملی و سالروز پایان داعش اظهار کرد: باید قهرمانان ملی کشور را بشناسیم و به نسل‌های آینده نیز معرفی کنیم؛ همچنین لازم است فرهنگ قهرمانی و قهرمان‌پروری را در جامعه ترویج دهیم تا نسل‌های آینده با الگوگیری از این شخصیت‌ها در مسیر عزت و سربلندی کشور حرکت کنند.

وی با اشاره به جایگاه شخصیت‌های برجسته ملی گفت: قهرمانانی همچون رهبر شهید و سردار سلیمانی، الگو‌های ارزشمندی برای جامعه هستند و باید جایگاه و سیره آنان به نسل‌های بعدی منتقل شود.

حجت‌الاسلام قریشی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج تصریح کرد: همه مردم ایران در حقیقت بسیجی هستند و ملت ایران با حضور و ایستادگی ۹ ماهه خود نشان داده‌اند که در هرکدام از صحنه‌ها می‌توانند یک قهرمان باشند. مردم در برابر افرادی که با تکبر سخن می‌گفتند، ایستادگی کردند و نشان دادند که برای حفظ عزت و سربلندی کشور پای آرمان‌های خود هستند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به میزبانی اخیر ارومیه از پیرغلامان و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) اشاره کرد و افزود: میزبانی از این همایش افتخاری برای مردم ارومیه بود. برگزاری این گردهمایی اقدامی ارزشمند در راستای پاسداشت فرهنگ و سنت‌های دینی و مذهبی است و باید از چنین ظرفیت‌هایی برای حفظ و انتقال فرهنگ حسینی به نسل‌های آینده بهره برد. وی خاطرنشان کرد: ترجیح نوکری و خدمت به اهل بیت (ع) بر همه امور، فرهنگ و سنتی ریشه‌دار در میان مردم ایران است و این روحیه همواره در جامعه ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است.