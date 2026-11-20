به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به دستور امام راحل (ره) گفت: بسیج سرمایه راهبردی بی همتا و مسئولیت پذیر است که باید از این ذخیره انقلاب پاسداری و صیانت شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همه مردم ایران را بسیجی دانست و افزود: بسیجی‌ها از اقشار مختلف مردم و از لایه‌های اصیل اجتماع و مبعوث شده برای دفاع از انقلاب هستند.

آیت الله عبادی زاده در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس مردم ایران را پرچمدار محور مقاومت دانست و گفت: امروز ماموریت ملت مبعوث شده ایران، دفاع از اسلام است.

وی افزود: ملت ایران بدون بهانه جویی و کوتاهی این پرچم را در دستانش حفظ می‌کند.

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امام جمعه بندرعباس با اشاره به ۱۳ جمادی الثانی سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) و روز مادران و همسران شهدا، گفت: همانگونه که این بانوی بزرگ اسلام سوگواره‌ها را تبدیل به جنگ نرم کرد، مادارن و همسران شهدا نیز با بیان فضایل شهدا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

آیت الله عبادی زاده افزود: مادران و همسران شهدا اکنون در خاک ریز دوم جنگ، دشمنان را به زانو درآورده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رحلت آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عالی قدر جهان تشیع گفت: این مرجع تقلید عالی قدر و محب حضرت فاطمه زهرا (س) با تلاش‌های خود آیین فاطمیه را زنده نگه داشت.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به آغاز ساخت زائرسرای مردم هرمزگان در کربلای معلی از همه مردم هرمزگان خواست با کمک‌های نقدی خود موجب شتاب در ساخت این مجموعه شوند.

آیت الله عبادی زاده افزود: اکنون زمین این زائر سرا در بهترین نقطه از کربلای معلی تامین شده است.

امام جمعه بندرعباس در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد کوروش زارعی از همه هنرمندان خواست همانند این هنرمند فقید هرمزگانی در مسیر خدمت به مردم و انقلاب گام بردارند.