­سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چالش پسروی آب دریای خزر و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و زیرساختی، بر ضرورت چاره‌اندیشی و اتخاذ تدابیر ملی برای مدیریت این مسئله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی کاظمی، در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران، در بازدید از شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) با اشاره به جایگاه این مجموعه گفت: در مکانی هستیم که یکی از جایگاه‌های تبلور شعار «ما می‌توانیم» است و نشان می‌دهد که خواستن، توانستن است. این مجموعه پس از جنگ تحمیلی راه‌اندازی شده و اکنون شاهد هستیم چه خدمات شایانی به کشور و حوزه اقتصاد ارائه می‌کند.

­سخنگوی قوه قضائیه با قدردانی از مدیرعامل، مدیران، کارکنان و متخصصان این مجموعه افزود: به خاطر زحماتی که در این مجموعه کشیده می‌شود، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می‌کنیم.

پسروی آب‌های دریای مازندران؛ چالشی جدی که نیازمند تدبیر ملی است

کاظمی با اشاره به مسئله‌ای که در بازدید‌های مختلف این تور مشاهده شده است، گفت: یک مسئله خاص در سواحل جنوبی دریای مازندران وجود دارد و آن هم پسروی آب‌هاست که چالش جدی ایجاد کرده و باید حتماً در مورد آن تدبیر ملی اتخاذ شود. این موضوع را هم در نیروگاه، هم در بندر و هم در این مجموعه مشاهده کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، افزود: مدیران استانی با توجه به شرایط جنگی، اقدامات بسیار خوبی برای رفع مشکلات انجام داده‌اند؛ به‌ویژه همکاران ما در دادگستری استان که با اقدامات خوب خود، اختلافات بین دستگاه‌ها و همچنین اختلاف بین دستگاه‌ها با مردم را مدیریت کردند به‌گونه‌ای که روند کار‌ها به خوبی پیش برود.

تعمیر شناور‌ها در داخل کشور

منوچهر علیپور، مدیرعامل این شرکت، در این بازدید با تشریح فعالیت‌های جاری، گفت: ما در گذشته شناور‌های خود را برای تعمیر به روسیه می‌بردیم، اما هم‌اکنون تعمیرات شناور‌ها در داخل کشور و در این شرکت حال انجام است و سه فروند شناور نیز در حال ساخت است.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: ما برای رفع یکی از مشکلات شرکت درخواستی را مطرح کردیم و رئیس کل دادگستری استان بلافاصله موضوع را در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و همه مدیران کل را به همکاری فراخواندند و کمتر از سه ماه با رفع این مشکل، اولین شناور را به آب انداختیم.

علیپور در پایان با خیرمقدم به هیئت بازدیدکننده، از همراهی مسئولان قضایی و همکاری مدیران مربوطه قدردانی کرد.