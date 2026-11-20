فرمانده سپاه کازرون از اجرای بیش از هزار و ۳۰۰ برنامه فرهنگی، جهادی و بصیرتی در هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرهنگ پاسدار گفت: این برنامه‌ها به نیابت از هزار و ۳۰۰ شهید شهرستان کازرون برگزار می‌شود.

حسین حیاتی ادامه داد: امسال برنامه‌های هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت خودباوری، خداباوری و امیدآفرینی برگزار می‌شود.

او با اشاره به نقش بسیج در تحقق تمدن نوین اسلامی افزود: امروز هر ایرانی می‌تواند با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمود‌های امامین انقلاب، در مسیر امیدآفرینی و حمایت از مستضعفان جهان نقش‌آفرینی کند.

او با تشریح برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان کازرون گفت: فضاسازی شهری و روستایی، برپایی میز‌های خدمت، تجمعات شبانه، کمک‌های مؤمنانه، اردو‌های جهادی در مناطق محروم و برگزاری بیش از ۱۰۰ نشست تبیینی و بصیرتی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده سپاه کازرون ادامه داد: برگزاری اردو‌های راهیان پیشرفت و راهیان نور دانش‌آموزی، کلاس‌های سواد رسانه‌ای، جشنواره‌های فضای مجازی، پیاده‌روی و ورزش‌های همگانی و خانوادگی و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه‌ها در هفته بسیج در شهرستان کازرون است.