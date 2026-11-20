به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز بر ضرورت تعامل میان مسئولان و مردم در مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و خواستار شفاف‌سازی برنامه‌ها پیش از اجرا برای آحاد جامعه شد.

وی اظهار کرد: مردم ما با بصیرت و همراه هستند بنابراین وظیفه مسئولان است که با ارائه برنامه‌های روشن و قانع‌کننده، مردم را در مسیر حل مشکلات همراهی کنند تا از بروز تنش‌ها و فشار بر جامعه جلوگیری شود.

امام جمعه اهواز با انتقاد از روش‌های مدیریت بحران که بدون آمادگی قبلی جامعه انجام می‌شود نمونه‌هایی از مدیریت نان و سوخت را مطرح کرد و افزود: اجرای طرح‌های اصلاحی، مانند مدیریت مصرف یا تغییر در توزیع کالا‌های اساسی، نباید به گونه‌ای باشد که ابتدا فشار بر معیشت مردم را افزایش دهد و سپس به دنبال اجرای طرح باشند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، باید مصرف انرژی و کالا‌های اساسی را کنترل کرد و ذخیره‌سازی هیجانی کالا‌ها و طلا در این مقطع، تنها به نفع دشمن است و به عنوان جامعه‌ای مسلمان، باید با پرهیز از اسراف، از فرصت‌های محدود اقتصادی محافظت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن یادآوری هفته بسیج و مناسبت‌های مرتبط با شهدا، بر اهمیت حفظ وحدت و تمرکز بر دشمنان اصلی تاکید کرد.

وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که با رفتار‌های غیرسازنده، به هدف دشمن در تضعیف جبهه داخلی عمل نکنیم و تمرکز ما باید بر مقابله با دشمنان اصلی باشد.