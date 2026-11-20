مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در یادداشتی به زبان عربی خطاب به حکام بحرین نوشت:فشار بر علما، به‌ویژه آیت‌الله عیسی قاسم، و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند؛ «شکافی که نه چتر پوسیده امنیتی آمریکاونه سراب عادی‌سازی با اسرائیل» ترمیمش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در یادداشتی به زبان عربی خطاب به حکام بحرین نوشت :فشار بر علما، به‌ویژه آیت‌الله عیسی قاسم، و سرکوب مطالبات مدنی در بحرین، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند؛ «شکافی که نه چتر پوسیده امنیتی آمریکاونه سراب عادی‌سازی با اسرائیل» ترمیمش خواهد کرد. در گفتمان اصیل اسلامی، اصالت و مشروعیت سیاسی از اراده مردم سرچشمه می‌گیرد و بدون رضایت آنان دوام نخواهد داشت.