به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، همزمان با آغاز هفته بسیج، اجتماع جانفدایان شبکه تربیتی بسیج با حضور جوانان و نوجوانان گروه‌های تربیتی صالحین در مصلای نماز جمعه سبزوار برگزار شد.

در این اجتماع، جوانان و نوجوانان عضو گروه‌های تربیتی صالحین با حضور پرشور خود، حال‌وهوای ویژه‌ای به این برنامه بخشیدند. برگزاری این اجتماع همزمان با آغاز هفته بسیج، فرصتی برای تقویت روحیه جمعی، همدلی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ و ارزش‌های بسیج بود.

این برنامه در فضای مصلای نماز جمعه سبزوار و با استقبال جوانان و نوجوانان گروه‌های تربیتی صالحین برگزار شد.