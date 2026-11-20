برخورد نیسان و تریلی در جاده خاوران – سروستان یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سخنگوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با تریلی در جاده خاوران به سروستان، حدود ۱۰۰ متر قبل از ایستگاه گاز خاوران رخ داد.

رحمانیان افزود: این حادثه یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت که مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان خاتم‌الانبیاء خفر منتقل شد.

او در پایان بیان کرد: رانندگی با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو‌های سنگین، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ناگوار جاده‌ای است.