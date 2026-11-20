به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیر کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی در آیین کلنگ زنی طرح نهضت ملی مسکن محمدیار گفت: از حدود ۹ ماه پیش و به دستور استاندار محترم اقدامات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در محمدیار آغاز و زمینه برای ساماندهی تمامی متقاضیان نهضت ملی مسکن محمدیار در این محدوده فراهم شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین در سطح استان افزود: از سال ۱۴۰۳ و با دستور استاندار، حدود یک‌هزار هکتار زمین به محدوده طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان الحاق شده است که دراین راستا ۱۶۲ هکتار زمین در نقده اختصاص یافته است.

آرامون ادامه داد: در این زمینه و در شهرستان نقده ۳.۴ هکتار زمین در چیانه آماده‌سازی شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است؛ همچنین ۵.۵ هکتار از فاز نخست کوزه‌گران تحویل شده و در حال ساخت است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: آماده‌سازی ۸۵ هکتار زمین در نقده برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال انجام است.

مدیر کل و رئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی در ادامه افزود: ۷۵ هکتار نیز در منطقه کوزه گران ۲ در حال پیمان سپاری است و این اقدام در راستای ارزش افزایی پروژه‌های عمرانی و بنا به دستور استاندار انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در نقده گفت: از مجموع یک‌هزار و ۱۳۰ متقاضی این طرح در نقده، برای یک‌هزار نفر زمین تأمین شده و ۳۰ نفر نیز انصراف داده‌اند.

آرامون همچنین از تأمین زمین برای ۳۲۰ خانوار در قالب قانون جوانی جمعیت و ۳۲۰ متقاضی مسکن محرومان خبر داد و افزود: در سایت نهضت ملی مسکن محمدیار امکانات و خدمات مورد نیاز یک محله شهری کوچک پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود عملیات اجرایی آن طی یک ماه آینده آغاز شود.