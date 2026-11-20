همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه استقبال از دانشجویان نوورود و والدین آنان با هدف آشنایی خانواده‌ها با فضای دانشگاه، معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های دانشگاه و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان مسئولان دانشگاه و والدین دانشجویان، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه استقبال از دانشجویان نوورود و والدین آنان در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد و جمعی از خانواده‌های دانشجویان ورودی جدید در سالن شهید بهرامی دانشگاه حضور یافتند.

برنامه استقبال از والدین با سخنرانی رئیس دانشگاه علم و صنعت دکتر محمود مهرداد شکریه آغاز شد و در ادامه، حجت‌الاسلام شریف‌اصفهانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنرانی کرد .

در بخش دیگری از این مراسم، نشست پرسش و پاسخ والدین با مسئولان دانشگاه برگزار شد. در این نشست، دکتر اکبری، معاون دانشجویی؛ دکتر واحدی، معاون فرهنگی؛ حجت‌الاسلام شریف‌اصفهانی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری؛ دکتر سیادت موسوی، معاون آموزشی و سرکار خانم امیر زاهدی، سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه، حضور داشتند و به پرسش‌ها و دغدغه‌های والدین پاسخ دادند.

این نشست فرصتی برای آشنایی بیشتر خانواده‌ها با امکانات، خدمات آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و مشاوره‌ای دانشگاه و همچنین آگاهی از شرایط تحصیل و زندگی دانشجویی فرزندانشان فراهم کرد.

دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن خیرمقدم به دانشجویان نو ورود و خانواده‌های محترم آنها ، آغاز فصل جدیدی از مسیر علمی و دانش‌اندوزی را به این عزیزان تبریک می‌گوید و برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.