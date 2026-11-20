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هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت آذربایجان غربی در نشستی دستورالعملهای اجرایی و زمان برگزاری انتخابات را تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت استان آذربایجان غربی در نشستی که در دفتر نماینده ولیفقیه در این استان برگزار شد، دستورالعملهای اجرایی و زمان برگزاری انتخابات را تعیین کرد.
جلسه هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت ارومیه با حضور اعضای هیئت در محل دفتر نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه برگزار شد.
در این نشست، با بررسی ابعاد مختلف اجرایی، پیرامون زمان و نحوه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت گفتوگو شد. در نهایت، مقرر گردید با توجه به اهمیت و جایگاه این مناسبت، برگزاری انتخابات در سالروز ولادت حضرت علی (ع) مصادف با ۲ دیماه ۱۴۰۵ تعیین شود.