به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت استان آذربایجان غربی در نشستی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در این استان برگزار شد، دستورالعمل‌های اجرایی و زمان برگزاری انتخابات را تعیین کرد.

جلسه هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت ارومیه با حضور اعضای هیئت در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه برگزار شد.

در این نشست، با بررسی ابعاد مختلف اجرایی، پیرامون زمان و نحوه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای روحانیت گفت‌و‌گو شد. در نهایت، مقرر گردید با توجه به اهمیت و جایگاه این مناسبت، برگزاری انتخابات در سالروز ولادت حضرت علی (ع) مصادف با ۲ دی‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شود.