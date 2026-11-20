به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید گفت: در ساعت ۲۱:۱۰ پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی خودرو تیبا در کیلومتر ۷ محور اقلید_یاسوج به هلال‌احمراعلام شد.

محمد‌مهدی خواجه‌ای افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر اقلید با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل حادثه، ضمن ارزیابی شرایط و ایمن‌سازی محدوده، نسبت به کنترل و روان‌سازی ترافیک و تأمین ایمنی صحنه حادثه اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید در پایان بیان کرد:این عملیات پس از انجام اقدامات لازم و درمان سرپایی مصدومان در محل حادثه به پایان رسید.