به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده کل سپاه، در جمع دانشجویان بسیجی در کنگره پیشگامان رهایی، با اشاره به جایگاه ملت ایران در عرصه جهانی اظهار کرد: تصویر بزرگ ملت ما در برابر چشم همه جهانیان آن‌چنان درخشان و روشن است که الگوگیری از این ملت، مسئله اصلی و حرف اصلی است.



وی افزود: این مسیر تا به اینجا رسیده است، اما تازه اول کار است. ما در دوران نوزایی انقلاب اسلامی قرار داریم. امروز انقلاب اسلامی ما به جوانی روز تولدش است و همان شور و نشاط و جوانی را دارد که در روز تولدش اتفاق افتاد.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد: عزیزانی که سنشان به من نزدیک است، کاملاً به یاد دارند که همین حماسه‌ها و همین حرف‌ها در روز اول انقلاب نیز وجود داشت. امروز، حدود چهل سال پس از انقلاب، دوباره به نقطه اول انقلاب با همان شور و نشاط برگشته‌ایم.



وی ادامه داد: این نخستین دستاورد این پیروزی‌هاست و انقلاب اسلامی ما از اکنون تا دوران طولانی در پیش، این انرژی، شادابی و آمادگی را برای حرکت رو به جلو دارد.

فرمانده کل سپاه اظهار کرد: دومین دستاورد، ارتقای معنویت است؛ معنویتی که امروز در جامعه ما به دلیل رؤیت تحقق وعده‌های صدق الهی، وضعیتی ویژه پیدا کرده است.



وی افزود: عزیزان، از نظر مادی، تمام ظرفیت مادی دنیا در یک طرف و ایران به‌تنهایی در طرف دیگر قرار دارد و سپس ایران پیروز می‌شود. این اتفاق، از نگاه مادی‌گرایان دنیا، بسیار عجیب و ساده نبود، اما رخ داده است.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این اتفاق چه چیزی را ارتقا می‌دهد؟ ارتقای معنویت را. امروز جامعه ما مملو از توجه به خدا و ارزش‌های الهی است. «حسبنا الله و نعم الوکیل» امروز ورد زبان هر عزیزی است که چشم‌ها و حقایق عالم به روی این وعده‌های الهی باز شده است.

سرلشکر وحیدی، با اشاره به خسارت‌های واردشده به کشور اظهار کرد: خسارت‌های بزرگی دیدید که در رأس آن، امام شهید ما بودند. ایشان رفتند، اما خون پاک ایشان و خون شهدا ضامن ادامه حیات و حرکت این نظام و این انقلاب شده است و خواهد بود.

وی افزود: در مقابل آن خون پاک، دستاوردهای بسیار شگفتی حاصل شده است. عزیزان، همین تجمع شما، همین احساس پاک شما و همین خواسته‌های بلند شما، انتقام حق شما و حق ماست.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: قصاص حق ماست. دنیا دیگر جای امنی برای قاتلان و جنایتکارانی که این جنایت‌ها را در ایران پدید آوردند، نخواهد بود. آن‌ها خواب راحت نخواهند داشت و باید بابت جنایت‌هایی که انجام داده‌اند، بر خود بلرزند؛ حق همین است.

سردار وحیدی با اشاره به نقش همت و اراده ملت در ساخت آینده کشور اظهار کرد: این همت‌های بزرگی که امروز در کشور ما وجود دارد، آینده را می‌سازد و دشمن را به زیر خواهد کشید.



وی افزود: امروز رزمندگان آماده‌اند و شما نیز رزمنده هستید. عزیزمان فرمودند جنگ نرم وجود دارد، اما شما در جنگ سخت هم خودتان را به‌خوبی نشان داده‌اید. امروز شما در میدان جنگ ترکیبی حضور دارید که شامل جنگ سخت، جنگ نرم و همه انواع جنگ‌هاست.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در این جنگ، به لطف و توجه الهی و توجهات اهل‌بیت(ع)، ملت ما روزبه‌روز قوی‌تر از گذشته در حال ظهور، بروز و شکوفایی استعدادهای خود است. امروز استعدادهایی در این جامعه وجود داشته که جز با این جهاد سنگین، خود را آزاد نمی‌کردند و این انرژی‌ها امروز آزاد شده است.



وی اظهار کرد: این جهاد بزرگ، در مقیاس کل جبهه مقاومت اتفاق افتاده است. وقتی این جهاد در مقیاس کل این جغرافیا صورت گرفته، حتی فراتر از جبهه مقاومت نیز هر آزادی‌خواهی در دنیا امروز در کنار این ملت قرار دارد و این جبهه در آنجا هم موضوعیت دارد و آن‌ها نیز برانگیخته شده‌اند.



وحیدی با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» گفت: این ملت مبعوث می‌رود تا جهان را به بعثت بکشاند و این همان چیزی است که ان‌شاءالله به لطف و توجهات الهی، زمینه‌ساز ظهور خواهد بود.



وی ادامه داد: جنگ بزرگی در عالم در جریان است و از این به بعد نیز این جنگ با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد تا تمام مستکبران عالم در همه ابعاد به مذلت کشانده شوند.



فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما امروز با توکل به خدا، با اعتمادبه‌نفس و قدرت ایمانی این ملت و رزمندگان، در همه جبهه‌ها مقتدرانه جلو می‌رویم. کمترین یأس، کمترین عقب‌نشینی و کمترین احساس خستگی را در هیچ‌یک از رزمندگان نمی‌بینید، بلکه اوج اراده، همت، شکوه و عظمت چیزی است که امروز بر جبهه‌های ما حاکم است.

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