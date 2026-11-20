به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: به مناسبت هفته بسیج، با همت خانه هلال شهر ایزدخواست و همکاری سازمان انتقال خون، ۵۰ واحد خون سالم توسط مردم نیکوکار این شهر اهدا شد.

علی سعادتمند افزود: این اقدام ارزشمند با هدف کمک به تأمین نیاز مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند به خون انجام شد و مشارکت شهروندان در این برنامه، نشان‌دهنده روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

سعادتمند در پایان گفت: خانه‌های هلال با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، نقش مؤثری در گسترش فعالیت‌های بشردوستانه و تقویت فرهنگ داوطلبی در جامعه ایفا می‌کنند.