امام جمعه گرگان ‌با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واقعه پنج آذر گرگان گفت: پنجم آذر به دلیل حرکت تاریخی و فداکاری مردم، به عنوان روز گرگان نیز شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان گفت: باید یاد و نام شهدای پنجم آذر همواره زنده نگه داشته شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به کاهش تولید گاز کشور در پی حملات ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران از مردم خواست با کاهش سه درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی در منازل، مراکز تجاری و صنایع کوچک، به مدیریت مصرف انرژی و تامین پایدار گاز کمک کنند.

او همچنین با اشاره به اینکه بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور به مدار تولید برگشته گفت: در فرصت کوتاه باقی‌مانده امکان تولید گاز بیشتر از طریق افزایش تولید وجود ندارد و باید از ظرفیت مدیریت مصرف استفاده کنیم.

آیت‌الله نورمفیدی با تاکید بر این که صرفه‌جویی باید از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی آغاز شود، گفت: مسئولان و مجموعه‌های دولتی در رعایت الگوی مصرف باید پیشگام باشند تا مردم نیز به این توصیه‌ها عمل کنند.