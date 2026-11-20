به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لارستان گفت: کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان لارستان، به همت خانه هلال شهر لطیفی و با هدف ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه به اهالی این شهر برگزار شد.

شریف زاده بیان کرد: در این برنامه، ۴۵ نفر از اهالی شهر لطیفی از خدمات متنوع پزشکی و بهداشتی شامل غربالگری قند خون، اندازه‌گیری فشار خون، قدسنجی، خدمات روانپزشکی، مشاوره تغذیه، مشاوره مامایی و دندان‌پزشکی بهره‌مند شدند.

او در پایان با اشاره به اهمیت اجرای کاروان‌های سلامت در مناطق کم‌برخوردارگفت: ارتقای سطح سلامت عمومی، تسهیل دسترسی اقشار مختلف به خدمات بهداشتی و درمانی و ترویج فرهنگ پیشگیری و خودمراقبتی از اهداف این برنامه‌ها است.