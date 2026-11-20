به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات احداث ۲۰ کلاس درس خیرساز در چهار روستای شهرستان میرآباد برگزار شد؛ پروژه‌ای ارزشمند که با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، افق تازه‌ای برای توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای فرصت‌های تحصیلی دانش‌آموزان این مناطق ترسیم می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان میرآباد با آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های خیرساز وارد مرحله‌ای تازه شد؛ طرحی که احداث ۲۰ کلاس درس در روستا‌های آلواتان، گل‌کنگ، مزرعه و چکو را در بر می‌گیرد و با هدف ارتقای استاندارد فضا‌های آموزشی، تقویت ظرفیت‌های تحصیلی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های آموزشی منطقه به اجرا درآمده است.

در این آیین، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی، معاونین پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع و تربیت بدنی و سلامت استان و فرماندار شهرستان میرآباد حضور داشتند.

توسعه مدارس و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری در مناطق روستایی، از ارکان اساسی تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای برخورداری دانش‌آموزان از امکانات استاندارد تحصیلی است. اجرای این پروژه در چهار روستای میرآباد نیز با تقویت زیرساخت‌های آموزشی، زمینه گسترش دسترسی به فضا‌های مناسب یادگیری و ارتقای ظرفیت خدمت‌رسانی مدارس این مناطق را فراهم می‌سازد.

مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در این مسیر، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل نو است؛ ظرفیتی اثرگذار که در هم‌افزایی با مجموعه آموزش و پرورش و نهاد‌های متولی توسعه فضا‌های آموزشی، روند تحقق اهداف عدالت‌محور نظام تعلیم و تربیت را شتاب می‌بخشد.