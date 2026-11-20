تصادف پراید و تریلی در جاده مرودشت به پاسارگاد دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه خودرو پراید با تریلی در کیلومتر ۱۲ محور مرودشت به پاسارگاد، به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رفیعی بیان کرد: این حادثه دو مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از حضور در صحنه، نسبت به ایمن‌سازی محل حادثه و کنترل ترافیک اقدام کردند و مصدومان برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.