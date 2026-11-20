نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره مشکلات صادرکنندگان خرما، گفت: اجبار صادرکنندگان خرما به بازگشت ارز در سامانه‌ها، انگیزه صادرات این محصول راهبردی را به شدت کاهش داده است و بخش کشاورزی باید از این تعهدات مستثنی شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ابراهیم رضایی عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و میز ملی توسعه صادرات خرما که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، با تأکید بر لزوم ساماندهی اساسی زنجیره ارزش خرما، اظهار کرد: پس از سال‌ها فعالیت در این حوزه، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه کلان و راهبرد جامع از مرحله باغ و کشت گرفته تا عرضه نهایی و مصرف نیاز داریم تا با نگاهی کارشناسی و تخصصی، چالش‌های دیرینه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود.

وی با اشاره به شرایط شکننده بخش کشاورزی و مشکلات صادرکنندگان خرما، افزود: برخلاف صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی که با سرمایه‌گذاری دولتی و انرژی یارانه‌ای فعالیت می‌کنند، بخش کشاورزی هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای از دولت دریافت نکرده است؛ با این حال، اجبار صادرکنندگان خرما به بازگشت ارز در سامانه‌ها و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی سنگین حتی برای مبالغ زیر هزار دلار، انگیزه صادرات این محصول راهبردی را به شدت کاهش داده است و بخش کشاورزی باید از این تعهدات مستثنی شود.

رضایی با انتقاد از اعمال محدودیت‌های مقطعی و تعرفه‌های سنگین بر روی خرما، تاکید کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان نباید با تصمیم‌های شتاب‌زده و به بهانه تنظیم بازار داخل، صادرکنندگان و نخل‌داران را متضرر کنیم؛ چرا که در سال‌هایی که قیمت خرما در بازار پایین است کسی از کشاورز حمایت نمی‌کند، اما به محض افزایش قیمت، با ممنوعیت‌ها و موانع صادراتی مواجه می‌شوند که خسارت جبران‌ناپذیری به تولید وارد می‌کند و مسئولان باید محکم پای حقوق کشاورز و صادرکننده بایستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم چابک‌سازی فرآیند‌های تجاری، تصریح کرد: برای عبور از جنگ اقتصادی دشمن و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما، نیازمند تشکیل یک قرارگاه اقتصادی با محوریت تجارت خارجی، تفویض اختیار کامل و حذف دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر اداری هستیم تا موانع موجود در مسیر صادرات برداشته شود.