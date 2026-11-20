نماینده ولی فقیه در استان سمنان، فرهنگ بسیج را نماد حضور مردم، مسئولیت‌پذیری و خدمت رسانی آنها در عرصه‌های مختلف کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بزرگداشت هفته بسیج و با بیان اینکه هر فرد باید یک بسیجی حاضر در میدان باشد گفت: حضور در عرصه‌های فرهنگی، تولید، فناوری، سیاسی، ورزشی و همچنین درخشش‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده روحیه بسیجی و مسئولیت‌پذیری مردم در پیشرفت کشور است.

امام جمعه سمنان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و کشور افزود: بسیجیان و جان‌فدایان انقلاب، با مشارکت و حضور پرشور خود، نشان داده‌اند که نسبت به انقلاب، نظام و کشور احساس مسئولیت دارند و این روحیه باید در جامعه تقویت شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین بر اهمیت تربیت نسل آینده تاکید کرد و گفت: تربیت فرزندان صالح و برخوردار از روحیه بسیجی، برای تداوم مسیر انقلاب ضروری است و خانواده‌ها باید موضوع تربیت فرزندان را با جدیت دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات آمریکا اظهار داشت: آمریکا در شرایط دشواری قرار گرفته و باید شکست‌های خود را بپذیرد و افزایش تجهیزات نظامی این کشور در منطقه نیز نشان‌دهنده تحرکات و اقدامات دشمن است و باید در برابر آن هوشیار بود.

امام جمعه سمنان با اشاره به اینکه ۷۱ درصد مردم آمریکا خواهان تصویب قانونی در کنگره برای پایان دادن به جنگ هستند، تصریح کرد: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات و افزایش تلفات نظامیان، از جمله عواملی است که مشکلات آمریکا را تشدید کرده است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر اقدامات و توطئه‌های دشمن تاکید کرد و گفت: مردم دغدغه‌مند نسبت به انقلاب باید حضور خود را در صحنه تقویت کرده و برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه دشمن آمادگی داشته باشند.

امام جمعه سمنان با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازار، از مسئولان خواست توجه جدی به قیمت کالا‌های اساسی داشته باشند و با نظارت مستمر، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین رحلت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، فقیه عالیقدر را تسلیت گفت و برای آن عالم مجاهد علو درجات مسئلت کرد.