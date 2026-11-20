مردی ۴۲ ساله در ارتفاعات کوه‌های مشرف به روستای کمارج کازرون سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر سقوط مردی ۴۲ ساله در ارتفاعات کوه‌های مشرف به روستای کمارج کازرون به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون به محل حادثه اعزام شدند؛ همچنین برای پشتیبانی عملیات، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کمارج با خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند.

او در پایان بیان کرد: نجاتگران پس از پیمایش در ارتفاعات، به پیکر مرد ۴۲ ساله دسترسی پیدا کردند و پس از انتقال آن به مکان امن، پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.