به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ «عباس عرب» فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: در پی اعلام سرقت چند کیلوگرم نارنگی از یک خودرو پیکان وانت، ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ ، حین گشت‌زنی هدفمند، به متهمی سابقه‌دار مظنون شدند و در بازرسی وسایل همراه وی تعدادی نارنگی مشاهده کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی تخصصی پلیس، سرانجام به یک فقره سرقت منزل با همدستی یکی از دوستان خود اعتراف کرد .

وی با بیان اینکه ارزش اموال مسروقه از این خانه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است گفت : متهم در نهایت به ۴ فقره انواع سرقت اقرار کرد و با دستور قضایی روانه زندان شد .

تحقیقات برای شناسایی و دستگیری همدست وی ادامه دارد.