حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها، خواستار تقویت نظارت بر بازار و مدیریت گرانی‌ها شد و تأکید کرد مشکلات معیشتی مردم نباید به بهانه شرایط جنگی نادیده گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و تلاش‌ها برای شکستن محاصره دریایی، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل تحولات را دنبال می‌کنند و هرگونه اقدام خصمانه دشمن با واکنشی سنگین مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیمات نیرو‌های مسلح کشور به موضع‌گیری و تهدید محدود نمی‌شود، افزود: در صورت هرگونه تعرض دشمن، منافع و تأسیسات مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه نیز در معرض پاسخ نیرو‌های مسلح ایران قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در تحولات منطقه، از مردم خواست حضور و همراهی خود را در صحنه حفظ کنند تا دشمنان در محاسبات خود برای تعرض به کشور دچار اشتباه نشوند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت‌ام‌البنین (س)، از صبر، فداکاری و جایگاه این بانوی بزرگوار یاد کرد و مادران شهدای ایران را ادامه‌دهندگان راه صبر و استقامت ایشان دانست.

امام جمعه آبادان با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا گفت: فداکاری و ازخودگذشتگی این خانواده‌ها نقش مهمی در حفظ عزت و اقتدار کشور داشته است.

خطیب جمعه آبادان در ادامه با اشاره به هفته بسیج مستضعفان، بسیج را مجموعه‌ای مردمی و از سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: پویش جانفدا، بنا بر اعلام مطرح‌شده در این پویش، از اعلام آمادگی بیش از ۳۰ میلیون نفر برای دفاع از کشور حکایت دارد.

غبیشاوی بسیجیان را رهروان مسیر شهدا توصیف کرد و افزود: امروز مسئولیت انقلاب به نسل جدید سپرده شده و اندیشه بسیجی فراتر از مرز‌های ایران، در کشور‌هایی مانند یمن، عراق و لبنان نیز گسترش یافته است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، ضعف نظارت بر بازار را از عوامل رشد قیمت‌ها دانست و تأکید کرد: گرانی‌های کنونی را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد و مسئولان باید برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم اقدام کنند.

امام جمعه آبادان با اشاره به همراهی و ایستادگی مردم در بیش از ۲۵۰ روز گذشته،عنوان کرد: مردمی که در حمایت از کشور و نظام پای کار بوده‌اند، نباید با فشار‌های اقتصادی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه شوند.

وی در پایان، تقویت نظارت بر بازار، مدیریت صحیح اقتصادی و اتخاذ تدابیر متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه را از ضرورت‌های امروز کشور برشمرد و خواستار توجه جدی مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم شد.