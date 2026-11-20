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کتاب «بشارت فتح»، تازهترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی، امروز جمعه در مراسم نماز جمعه تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از این کتاب در مصلای امام خمینی (ره) تهران و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران و مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
کتاب «بشارت فتح» برگرفته از مجموعه بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی با رویکردی تفسیری به سوره مبارکه فتح است و به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان در میانه بحرانها و دشواریها، با تکیه بر اصول و وعدههای الهی به پیروزی دست یافت.