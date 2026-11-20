به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از این کتاب در مصلای امام خمینی (ره) تهران و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران و مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

کتاب «بشارت فتح» برگرفته از مجموعه بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی با رویکردی تفسیری به سوره مبارکه فتح است و به این پرسش می‌پردازد که چگونه می‌توان در میانه بحران‌ها و دشواری‌ها، با تکیه بر اصول و وعده‌های الهی به پیروزی دست یافت.