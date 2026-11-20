شهید احمد حسن نیا در شهرستان جاجرم از توابع خراسان شمالی ؛ شهیدی ۲۰ ساله که به اخلاق نیکو، مردمداری و رفتار شایسته با اطرافیان، معروف بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، خبرنگار صداوسیما در بسته مرد میدان این هفته ، دفتر پرافتخار یکی دیگر از شهدای ایران اسلامی را ورق زده است .

شهید احمد حسن‌نیا در سال ۱۳۴۴ در شهر جاجرم دیده به جهان گشود و از همان دوران کودکی به برخورداری از اخلاق نیکو، مردم‌داری و رفتار شایسته با اطرافیان شناخته می‌شد.

احترام ویژه به پدر و مادر و بزرگ‌ترها، از ویژگی‌های برجسته شخصیتی این شهید والامقام بود؛ صفاتی که در کنار روحیه مهربان و منش نیکوی او، تصویری ماندگار از شخصیتی متواضع و مردمی به یادگار گذاشت.

سرانجام شهید احمد حسن‌نیا در ۲۵ تیرماه سال ۱۳۶۴، در منطقه اشنویه به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای ایران اسلامی ثبت کرد.