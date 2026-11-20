به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان ایران برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، امروز، جمعه (۲۹ آبان) تهران را به مقصد آلماتی قزاقستان ترک کرد.

در این راستا، کادر فنی تیم ملی به همراه این ۱۹ بازیکن عازم مسابقاتی شدند که ۲ تا ۱۲ آذر برگزار می‌شود:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

تیم ملی هندبال بانوان ایران در گروه A این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و تایلند هم‌گروه است و باید طبق برنامه زیر به مصاف رقبای خود برود:

دوشنبه ۲ آذر، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – هنگ‌کنگ

سه شنبه ۳ آذر، ساعت ۱۵:۳۰

ایران - چین

چهارشنبه ۴ آذر، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

شنبه ۷ آذر، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن

چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان جواز صعود به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.