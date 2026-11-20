حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر، با اشاره به ثبت‌نام حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار برای دریافت زمین در قالب قانون جوانی جمعیت، خواستار همکاری دستگاه‌های متولی برای رفع موانع واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه، با گرامیداشت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، این بانوی بزرگوار را الگویی برجسته در ولایت‌مداری، تربیت فرزندان و صبر و شکرگزاری در برابر مصیبت‌ها دانست.

حجت‌الاسلام عادل‌پور همچنین با تسلیت رحلت آیت‌الله وحید خراسانی، از نقش و خدمات علمی و دینی این مرجع عالیقدر یاد کرد و حمایت ایشان از نهضت امام خمینی (ره)، دفاع از اصل ولایت فقیه، حضور در جمع رزمندگان دوران دفاع مقدس و ترویج معارف شیعی را از جمله ابعاد برجسته فعالیت‌های ایشان برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به هفته بسیج، فرهنگ بسیجی را عامل مهم حفظ انقلاب اسلامی دانست و بسیج را نماد حضور مردم در میدان، مسئولیت‌پذیری، جهاد، ایمان و تبعیت از رهبری توصیف کرد.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به تحولات و تنش‌های منطقه‌ای در سواحل و جزایر جنوبی کشور، بر ضرورت آمادگی نیرو‌های مسلح و هوشیاری در برابر تهدید‌ها تأکید کرد و هشدار داد هرگونه تعرض به تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های غیرنظامی ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.

حجت‌الاسلام عادل‌پور همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و سوءاستفاده از برخی اعتراضات، خواستار هوشیاری مردم و مسئولان شد و بر ضرورت شفافیت در تصمیمات اقتصادی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره طرح‌هایی مانند مدیریت خرید نان و مسائل مربوط به بنزین تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، تأمین مسکن را از حقوق مهم خانواده‌ها و مشوق‌های مؤثر در فرزندآوری دانست و با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواستار اجرای تعهدات قانونی دولت در زمینه تأمین زمین و مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند شد.

امام جمعه خرمشهر گفت: از زمان ابلاغ این قانون تاکنون، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار در این شهرستان برای دریافت زمین ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۱۴۷ خانوار زمین دریافت کرده و ساخت‌وساز را آغاز کرده‌اند؛ اما واگذاری زمین به سایر متقاضیان به دلیل آنچه نبود زمین دولتی عنوان شده، متوقف مانده است.

وی، تملک زمین‌های دولتی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و وجود موانع در همکاری اداری میان این سازمان و اداره راه و شهرسازی را از عوامل ایجاد مشکل در روند واگذاری زمین عنوان کرد و خواستار رفع این موانع شد.

حجت‌الاسلام عادل‌پور تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد اروند، اداره راه و شهرسازی، شهرداری و بانک‌ها باید برای خانه‌دار شدن خانواده‌های واجد شرایط همکاری کنند و این مطالبه تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.