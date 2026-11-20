دستورالعمل تولید مرغ سایز از اول دی‌ماه امسال در سراسر کشور الزامی می‌شود؛ سهم این نوع تولید در مازندران تاکنون به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای سراسری و الزامی دستورالعمل تولید مرغ سایز از اول دی‌ماه امسال در کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و توسعه صادرات اجرا می‌شود.

نگهدار افزود: بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش تلفات دوره پرورش، ارتقای سلامت جامعه و کاهش چربی و ضایعات لاشه از اهداف اجرای این دستورالعمل است که در چارچوب ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد واحد‌های پرورش مرغ گوشتی مازندران گفت: سهم هدف‌گذاری‌شده برای تولید مرغ سایز در کشور تا پایان امسال ۳۰ درصد است، اما این میزان در مازندران با تلاش مرغداران، تشکل‌های تخصصی و کارشناسان به حدود ۳۵ درصد از کل تولید مرغ استان رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران افزود: پرورش مرغ در وزن و سن بهینه، علاوه بر کاهش مصرف نهاده‌های دامی، سوخت و انرژی و هزینه تمام‌شده تولید، زمینه عرضه لاشه‌های باکیفیت و استاندارد و توسعه بازار‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

نگهدار در پایان با قدردانی از فعالان زنجیره تولید، اتحادیه‌ها، واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و کشتارگاه‌های استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری بهره‌برداران و رعایت الگو‌های فنی پرورش، جایگاه مازندران در تولید محصولات پروتئینی استاندارد تقویت شود.