ایران در اجلاس COP ۳۱ بر مدیریت حوزه‌های آبخیز، احیای اراضی تخریب‌شده و حمایت مالی و فنی از جوامع روستایی برای سازگاری با تغییر اقلیم تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست عالی اقدام اقلیمی اجلاس COP۳۱، مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، توسعه کشاورزی پایدار و احیای منابع طبیعی را از الزامات مقابله با تغییر اقلیم و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی دانست و خواستار حمایت مالی و فنی بین‌المللی از برنامه‌های ملی در این زمینه شد.

در این نشست که در سالن پلنری آکدنیز کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در آنتالیا برگزار شد، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رضا بهرام‌لو، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در هیئت جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت عدالت اقلیمی و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با پیامد‌های تغییر اقلیم تأکید کردند.

در بیانیه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک کشور و افزایش فشار‌های ناشی از تغییر اقلیم، مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی برای مقابله با تخریب سرزمین و حفاظت از منابع طبیعی تشریح شد.

برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت با رویکرد جامعه‌محور، احیای اراضی تخریب‌شده، حفاظت و احیای جنگل‌ها و مراتع، مقابله با بیابان‌زایی و کانون‌های گردوغبار و توسعه کشاورزی پایدار، از مهم‌ترین محور‌های این برنامه‌ها بود؛ اقداماتی که در تقویت بنیان‌های تولید کشاورزی، حفاظت از منابع پایه و افزایش تاب‌آوری مناطق روستایی نقش دارند.

همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، با هدف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول عدالت اقلیمی و مسئولیت‌های مشترک، اما متفاوت و قابلیت‌های متناسب با شرایط ملی (CBDR-RC)، خواستار توجه به مواضع و اولویت‌های گروه ۷۷ و چین و کشور‌های درحال‌توسعه هم‌فکر (LMDC) شد.

مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز نیز به‌عنوان یکی از رویکرد‌های اساسی سازگاری با تغییر اقلیم معرفی شد. بر این اساس، ارتقای سلامت حوزه‌های آبخیز، حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی از الزامات برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم عنوان شد؛ رویکردی که می‌تواند به حفاظت از منابع آب و خاک و پایداری فعالیت‌های کشاورزی و معیشت روستایی کمک کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به پیامد‌های اقدامات قهری یک‌جانبه و فعالیت‌های مخرب محیط‌زیستی، محدودیت دسترسی کشور‌ها به فناوری، تجهیزات، منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی را از موانع تقویت ظرفیت مقابله با مخاطرات اقلیمی دانست.

در پایان این بیانیه، بر ضرورت بسیج منابع مالی و ارائه حمایت‌های فنی برای اجرای ابتکارات ملی، به‌ویژه از طریق صندوق سازگاری، صندوق اقلیم سبز و سایر سازوکار‌های تأمین مالی اقلیمی تأکید شد.

همچنین نقش سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، یونسکو و مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در حمایت از اجرای این برنامه‌ها مورد تأکید قرار گرفت.