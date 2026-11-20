به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از بررسی میدانی وضعیت پوشش تلفن همراه در محور کندوان، روستای مکارود و شهر مرزن‌آباد با هدف شناسایی نقاط کور و تقویت آنتن‌دهی خبر داد.

اعزی گفت: این بازدید با حضور کامران پولادی نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار چالوس، نمایندگان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخابرات منطقه مازندران، اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، وضعیت ارتباطی روستای مکارود، شهر مرزن‌آباد و محور کندوان در محدوده دزدبن تا هزارچم بررسی و راهکار‌های فنی و اجرایی برای رفع نقاط کور و بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه ارزیابی شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اشاره به پیگیری‌های استاندار، نماینده مردم منطقه و فرماندار چالوس گفت: با دستور ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مساعدت معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طرح‌های موردنیاز برای تکمیل پوشش ارتباطی محور‌های غرب استان شناسایی و به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ شده است.

اعزی تأکید کرد: تقویت پوشش ارتباطی جاده‌های پرتردد و گردشگری، علاوه بر تأمین نیاز مردم و مسافران، در افزایش ایمنی جاده‌ای، مدیریت حوادث و تسهیل امدادرسانی نقش مهمی دارد و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده با جدیت پیگیری می‌شود.