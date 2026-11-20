استاندار بوشهر گفت: نه‌تنها مردم تنگستان و استان بوشهر، بلکه ملت بزرگ ایران، دلوار و شهید رئیسعلی دلواری را مایه مباهات خود می‌دانند؛ چراکه این شهر و این شهید والامقام، نماد مبارزه با استکبار هستند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در کنگره شهید رئیسعلی دلواری و اجلاسیه شهدای بخش دلوار، با تأکید بر نقش وحدت و انسجام ملی در عبور از دشواری‌ها، اظهار کرد: عزت تاریخی ملت بزرگ ایران و به‌ویژه مردم خطه جنوب کشور، ریشه در ایستادگی، مقاومت، شجاعت و وحدت و انسجام مثال‌زدنی آنان دارد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی دلوار و تنگستان در مبارزه با استعمار و استکبار افزود: امشب در شهری گرد هم آمده‌ایم که نام پرافتخار آن، دلوار است؛ نامی که با ارزش‌های والای ملی و دینی همچون مرزبانی، مرزداری، غیرت، نجابت، شجاعت و شهادت گره خورده است.

رئیس کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر تصریح کرد: نه‌تنها مردم تنگستان و استان بوشهر، بلکه ملت بزرگ ایران، دلوار و شهید رئیسعلی دلواری را مایه مباهات خود می‌دانند؛ چراکه این شهر و این شهید والامقام، نماد مبارزه با استکبار هستند و نام رئیسعلی دلواری در تقویم ملی ایران با روز مبارزه با استعمار و استکبار پیوند خورده است.

زارع با بیان اینکه عزت گذشته ملت ایران برخاسته از همبستگی و همدلی بوده است، گفت: پیوند روحانیت، اجتهاد، دین مبین اسلام و غیرت و نجابت مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای این سرزمین بوده و امروز نیز عبور سربلندانه از شرایط دشوار، در گرو حفظ همین وحدت، انسجام و وفاق است.

استاندار بوشهر ادامه داد: وظیفه ما خدمتگزاران مردم در چنین شرایطی بسیار سنگین است و باید در وهله نخست قدردان ایستادگی، مقاومت، وفاق، همدلی و پشتیبانی مردم از دولت باشیم و سپس با عزمی راسخ‌تر از گذشته، خدمتگزاری به این مردم شایسته را دنبال کنیم.