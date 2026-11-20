به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، این عملیات با تلاش و پیگیری پرسنل دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان انجام گرفت.

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تلاش مسئولانه، هوشیاری و پیگیری خستگی‌ناپذیر همکاران دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و پشتیبانی و حمایت نیرو‌های امنیتی در شناسایی و برخورد با این موارد، نقشی مؤثر در صیانت از شبکه برق و مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی داشته است.