به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون عمرانی وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در دوران جنگ آمریکایی صهیونی ۱۶ مدرسه در کشور مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند.

حمید رضا خانمحمدی در مراسم افتتاح فاز نخست مجتمع آموزشی نیاکان کاوه در ساوه افزود: در شرایط جنگی ۱۲۸۸ مدرسه در کشور مورد اصابت قرار گرفت، که با مشارکت صددرصدی خیرین با اعتباری در حدود یک همت بازسازی و در مهرماه امسال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

او ابراز داشت: همه‌ ۱۶ مدرسه‌ مورد اصابت مستقیم دشمن توسط خیرین احداث و تا مهر ماه سال آینده در چرخه‌ی آموزش قرار خواهند گرفت.

استاندار مرکزی نیز گفت: در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی ۱۴۳ مدرسه در استان مرکزی از سال گذشته آغاز که تاکنون ۸۵ واحد آموزشی آن در پایان سال گذشته به بهره برداری رسید.