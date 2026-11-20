هنرستان و دبیرستان دخترانه؛
افتتاح بخش اول بزرگترین مجتمع آموزشی خیرساز ساوه
مرحله (فاز) نخست بزرگترین طرح مجتمع آموزشی خیرساز کشور با مشارکت صددرصدی نیکوکاران در ساوه بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون عمرانی وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در دوران جنگ آمریکایی صهیونی ۱۶ مدرسه در کشور مورد اصابت مستقیم قرار گرفتند.
حمید رضا خانمحمدی در مراسم افتتاح فاز نخست مجتمع آموزشی نیاکان کاوه در ساوه افزود: در شرایط جنگی ۱۲۸۸ مدرسه در کشور مورد اصابت قرار گرفت، که با مشارکت صددرصدی خیرین با اعتباری در حدود یک همت بازسازی و در مهرماه امسال مورد بهره برداری قرار گرفته است.
او ابراز داشت: همه ۱۶ مدرسه مورد اصابت مستقیم دشمن توسط خیرین احداث و تا مهر ماه سال آینده در چرخهی آموزش قرار خواهند گرفت.
استاندار مرکزی نیز گفت: در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی ۱۴۳ مدرسه در استان مرکزی از سال گذشته آغاز که تاکنون ۸۵ واحد آموزشی آن در پایان سال گذشته به بهره برداری رسید.