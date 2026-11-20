جنگ علیه ایران و تنش‌ها در تنگه هرمز بازار‌های جهانی انرژی را متلاطم کرده و موجب افزایش چشمگیر بهای نفت و گاز شده است.

پیامد‌های جنگ علیه ایران و تأثیرات آن بر اقتصاد ایتالیا

پیامد‌های جنگ علیه ایران و تأثیرات آن بر اقتصاد ایتالیا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رم؛ این بحران از بازار‌های بین‌المللی به سرعت به جایگاه‌های سوخت و قبوض انرژی و هزینه‌های زندگی خانواده‌ها منتقل شده است.

بر اساس بررسی روزنامه ایل‌سوله، پیش از آغاز جنگ علیه ایران حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، در جریان این بحران بهای نفت برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و قیمت گاز در اروپا به بیش از ۶۰ یورو برای هر مگاوات ساعت رسید؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح قیمت‌ها در ابتدای سال بود.

با این حال، حتی با کاهش قیمت‌ها در بازار‌های جهانی، آثار این افزایش‌ها فوراً از بین نمی‌رود و هزینه بالای انرژی در تمام زنجیره تولید و توزیع منعکس می‌شود.

این فشار‌ها تنها به نفت و گاز محدود نمی‌شود. بحران بازار کود‌های شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های بخش کشاورزی را افزایش داده است، افزایشی که ممکن است در ماه‌های آینده بار دیگر بر قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد، به این ترتیب، بحران انرژی می‌تواند به فشار تازه‌ای بر قدرت خرید خانواده‌ها تبدیل شود.