امام جمعه کرمان گفت: استکبار ستیزی، ولایتمداری و دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب در روز‌های حساس و مهم، از ویژگی‌های مهم بسیج است.

بسیج، مدرسه عشق و ماندگار در مسیر انقلاب، نظام ورهبری

بسیج، مدرسه عشق و ماندگار در مسیر انقلاب، نظام ورهبری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در مراسم نماز جمعه کرمان افزود: امروز مقاومت اسلامی از دل بسیج متولد شده و سلحشوران بسیجی که دارای تفکر بسیجی هستند، در اقصی نقاط جهان نگاهشان به فرماندهی بسیج مستضعفین در ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد:بسیج و تفکر بسیجی با اراده پولادین توانسته از مرز‌ها و جغرافیای ایران اسلامی عبور کند و امروز بسیج جهانی شده وبا ویژگی استکبارستیزی ، سر سازش با هیچ زورگو و مستکبری را ندارد و در این مبارزه مقاوم و استوار ایستاده است.

وی با بیان اینکه انسجام و وحدت حول محور ولایت فقیه از دیگر مشخصات بسیج است، گفت: بسیج خود را سرباز ولی فقیه می‌داند و در همه صحنه‌های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی هرجا نظام نیاز داشته باشد در خط مقدم حاضر است.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی ادامه داد: امروز بسیج در همه سطوح و در همه قشرها، به قدرت قاطع، شجاع، مسئولیت پذیر و قدرتمند در داخل و در سراسر جهان و به یک جبهه واحد تبدیل شده و خودشان را با ماموریتی که از طرف ولی فقیه زمان به آنها ابلاغ می‌شود، تنظیم می‌کنند.

وی تاکید کرد: بسیج منعطف‌ترین جریان اجتماعی در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلابی و اسلامی است که با بصیرت کامل در روز‌های حساس و مهم قدرت ملی را به رخ جهانیان می‌کشاند و حماسه‌های بزرگ را خلق کرده است.

امام جمعه کرمان خاطر نشان کرد: یکی از مولفه‌های قدرت عبارت است از اینکه هر کشوری باید از نظر انرژی، زیرساخت‌ها و مصرف، قدرتمند و قوی باشد و امروز تکلیف شرعی است که در رابطه با مصرف برق و گاز کمک کنیم وباید با در نظر گرفتن اوضاع جنگی مصرف را پایین بیاورند تا چرخ تولید بچرخد و کشور از این موانع به سلامت عبور کند.

وی در ادامه سخنانش با محکومیت حرکت سرکوبگرانه رژیم بحرین نسبت به علمای بزرگ و ملت شجاع بحرین افزود: حاکمان وابسته منطقه باید بدانند، دلبستگی به استکبار و حرکت در راستای خواسته‌های آنها نه تنها حکومتشان را حفظ نمی‌کند، بلکه هرچه زودتر آنها را از منطقه محو و نابود خواهد کرد.

امام جمعه کرمان با اشاره به سالرزو وفات حضرت‌ام البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا افزود: این بانوی بزرگ، شخصیتی برجسته در خط ولایت و امامت بود که فرزندان تاریخ‌سازی را در رکاب امام حسین (ع) به جامعه اسلامی تقدیم کرد و حضرت ابوالفضل (ع) در دامان این مادر تربیت یافت و به همین مناسبت جا دارد تا مادران و همسران شهدا که بسیار عزیز و ارزشمند هستند مورد تکریم و توجه خاص و ویژه قرار بگیرند.

وی با اشاره به ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت الله وحید خراسانی اظهار کرد: این عالم بزرگ تشیع و اسلام شاگردان بسیار زیادی تربیت و خدمات فراوانی به حهان اسلام کردند و امسال ۲ شخصیت برجسته مرجعیت، آیت‌الله العظمی زنجانی و آیت‌الله العظمی وحید خراسانی رحلت کردند.