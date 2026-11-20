استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج بر ضرورت وجودی و نقش مهم و تمام کننده این نهاد مقدس در تمام عرصه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج نماد خلوص، بصیرت و روحیه جهادی است.

امسال در شرایطی هفته بسیج را گرامی می‌داریم که ضرورت وجودی و نقش مهم و تمام کننده آن در تمام عرصه‌ها کاملاً مشهود است.

جای خالی قافله‌سالار و علمدار، شهادت مظلومانه جمعی از سرداران و فرماندهان و مسئولان و آحاد مردم به ویژه کودکان مظلوم از ویژگی‌های برجسته هفته بسیج امسال است.

هفته بسیج یادآور ابتکار الهی و فرمان تاریخی ابرمردی است که بنیان‌های سلطه ظالمانه ابرقدرت‌ها را به لرزه درآورد و درخت تناور انقلاب اسلامی را مستحکم کرد.

قائد شهید امت، خلف صالح آن امام عزیز نیز نقشی بی‌بدیل در بلوغ بسیج ایفا کرد و مسیر رشد و پیشرفت تا رسیدن به قله‌های افتخار را طراحی و تبیین کرد؛ به‌طوری که امروز ملت مبعوث شده با خودباوری و خداباوری که میراث آن عزیز می‌باشد، این راه را با قوت و قدرت تمام ادامه می‌دهد و همین ویژگی‌هاست که ذهن‌ها و وجدان‌های بیدار را از سراسر جهان به خود معطوف کرده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای والامقام بسیجی، به‌ویژه شهدای دوران طلایی و غرورانگیز دفاع مقدس و قائد شهید امت و شهدای اقتدار را گرامی داشته و از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه بسیجیان غیور، این جانفدایان همیشه در صحنه ایران اسلامی، در عرصه‌های مختلف دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی می‌نمایم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی