به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست هیئت روئینگ استان گفت: نخستین دوره استعدادیابی رشته المپیکی روئینگ با حضور ۳۵ دختر و پسر مستعد در ورزشگاه شهید ذوالفقاری پردیسان برگزار شد.

پیمان نظری افزود: در این مرحله از استعدادیابی، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال، از نظر شاخصه‌های جسمانی و آمادگی بدنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: قد، سن و میزان آمادگی جسمانی از مهم‌ترین معیار‌های شناسایی استعداد‌ها در این رشته ورزشی است.

سرپرست هیئت روئینگ استان افزود: نفرات برگزیده این مرحله نیز برای حضور در دوره آموزشی فدراسیون روئینگ دعوت خواهند شد.

گفتنی است روئینگ یا پاروزنی با قایق، نوعی قایقرانی و یک رشته ورزشی است که در آن ورزشکاران بر روی یک قایق با استفاده از پارو در رودخانه، دریاچه یا دریا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در این رشته قایقرانان رو به عقب در قایق نشسته و با استفاده از دو پارو، قایق خود را به سمت جلو هدایت می‌کنند.