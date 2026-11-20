امام جمعه موقت قزوین در خطبه های نماز جمعه گفت: تصمیم‌های ناگهانی و ضعف اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن و ایجاد ناآرامی و شکاف اجتماعی را فراهم کند.

تصمیم‌های ناگهانی و ضعف اطلاع‌رسانی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند

تصمیم‌های ناگهانی و ضعف اطلاع‌رسانی، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام خضری در سخنانی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی در داخل کشور اظهار کرد: دشمن به دنبال آن است که پیش از هرگونه اقدام نظامی، زمینه اعتراض و آشوب را فراهم کند و از مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی به‌عنوان ابزاری برای تحقق این هدف بهره ببرد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط کشور افزود: مسئولان باید مراقب باشند با تصمیم‌های ناگهانی و ایجاد شوک در جامعه، زمینه نگرانی و اعتراض مردم را فراهم نکنند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: تیم اطلاع‌رسانی دولت باید بداند کشور در شرایط یک نبرد قرار دارد و هرگونه ضعف در اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در موضوعات اقتصادی و معیشتی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

وی با بیان اینکه کشور درگیر یک نبرد بزرگ تمدنی است، خطاب به مسئولان، نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد: حمایت از مجموعه مدیریتی و نیرو‌های مسئول کشور ضروری است، اما در کنار آن باید نسبت به تصمیم‌ها و اقدامات حساسیت داشت؛ چراکه کوچک‌ترین اشتباه، به‌ویژه در حوزه اطلاع‌رسانی، می‌تواند به سود دشمن تمام شود.

امام جمعه موقت قزوین نقش نخبگان، مبلغان و فعالان اجتماعی را در شرایط کنونی مهم دانست و افزود: این گروه‌ها باید مردم را به مشارکت در عرصه مقاومت دعوت کنند، دستاورد‌ها و ثمرات مقاومت را برای جامعه تبیین کنند و از ایجاد دوقطبی، اختلاف و شکاف در صفوف ملت بپرهیزند.

حجت الاسلام خضری با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و میدان‌های کشور گفت: مردم به‌خوبی وظیفه خود را شناخته‌اند و حضور پرشور آنان در صحنه، نشان‌دهنده هوشیاری و همراهی با کشور است.

وی با تشبیه حضور مردم در خیابان‌ها به مرزبانی از کشور اظهار داشت: امروز خیابان‌ها به مرز‌های دفاع از ایران تبدیل شده‌اند و مردمی که در این میدان حضور پیدا می‌کنند، در حال انجام عملی ارزشمند هستند که آثار و برکات آن در پیشگاه الهی محفوظ خواهد ماند.

امام جمعه موقت قزوین همچنین با قدردانی از تلاش نیرو‌های بسیج، نیرو‌های مسلح، سپاه و انتظامی خاطرنشان کرد: مجاهدت و تلاش این نیرو‌ها در دفاع از امنیت و آرامش کشور نزد خداوند متعال بی‌پاداش نخواهد ماند.

ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در جامعه

حجت الاسلام خضری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی (ع)، سه عرصه اموال، جان‌ها و زبان‌ها را از میدان‌های مهم مسئولیت و مجاهدت در راه خدا برشمرد و گفت: در نگاه امیرالمؤمنین (ع)، مبارزه و دفاع از جامعه تنها به حضور در میدان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حمایت مالی، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در عرصه بیان و روایت نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در انفاق و کمک به نیازمندان اظهار داشت: رفتار حضرت زهرا (س) را نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی و فردی دانست؛ این سیره در بستر شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی شکل گرفته و الگویی برای افزایش تاب‌آوری جامعه در دوران سختی‌هاست.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به مشکلات معیشتی برخی خانواده‌ها، بیکاری کارگران و دشواری تأمین هزینه‌های ازدواج و جهیزیه افزود: امروز کسانی که توانایی مالی دارند باید برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر وارد میدان شوند و اجازه ندهند فشار‌های اقتصادی، توان و انسجام اجتماعی جامعه را تضعیف کند.

حجت الاسلام خضری تأکید کرد: مواسات و همدلی در شرایط دشوار، تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی مردم در میدان مقاومت و عاملی برای افزایش استقامت و تاب‌آوری جامعه است.

روایتگری؛ میدان مهم مقابله با جنگ شناختی دشمن

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حضور فعال در عرصه‌های مختلف دفاع و مقاومت گفت: امروز سه میدان مهم پیش روی کشور قرار دارد؛ میدان نظامی، میدان اقتصادی و میدان روایتگری که میدان روایت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت روایتگری در دیدار با مداحان و ستایشگران در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اگر میدان روایت به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند در تقویت سایر عرصه‌ها نیز نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

حجت الاسلام خضری با اشاره به نامه‌ها و مکاتبات امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت آن حضرت گفت: بسیاری از نامه‌ها و پیام‌های ایشان از طریق فرستادگان و نمایندگانی منتقل می‌شد که وظیفه تبیین حقیقت و انتقال درست مواضع را برعهده داشتند؛ از این منظر، روایتگری حقایق یکی از ابزار‌های مهم مقابله با تحریف و جنگ تبلیغاتی است.

وی با تأکید بر اینکه همه اقشار جامعه در برابر روایت‌های نادرست دشمن مسئولیت دارند، افزود: امروز روایتگری حتی از دیپلماسی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه آنچه می‌تواند افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد، بیان درست واقعیت‌ها و ارائه روایت مستند از حوادث است.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به اقدام رئیس‌جمهور در سازمان ملل در نمایش تصاویر شهدای میناب و امام شهید گفت: چنین اقداماتی در حقیقت روایتگری از واقعیت‌های کشور و انتقال پیام مظلومیت و حقانیت ملت ایران به افکار عمومی جهان است.

حجت الاسلام خضری همچنین با اشاره به اقدام شهید آیت‌الله صادقی در سازمان ملل و در دست گرفتن قرآن کریم، این اقدام را نمونه‌ای از روایتگری دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و بین‌المللی برای تبیین واقعیت‌ها تأکید کرد.

روایت مظلومیت شهدای میناب و قدرت ایران باید در اولویت باشد

وی یکی از مهم‌ترین محور‌های روایتگری را تبیین حادثه میناب عنوان کرد و گفت: نباید اجازه داد روایت‌های تحریف‌شده درباره این حادثه در ذهن نسل جوان و افکار عمومی جهان تثبیت شود.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به طرح برخی ادعا‌ها درباره مسئولیت این حادثه افزود: امروز حتی برخی نمایندگان کنگره آمریکا نیز درباره نقش دولت این کشور و دونالد ترامپ در این ماجرا پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند و این موضوع فرصتی برای تبیین واقعیت‌ها و روشنگری در سطح بین‌المللی است.

حجت الاسلام خضری با تأکید بر اهمیت روایت مظلومیت کودکان شهید میناب اظهار داشت: مظلومیت کودکان و شهدای این حادثه باید به‌گونه‌ای روایت شود که افکار عمومی جهان با ابعاد انسانی و جنایت‌بار این واقعه آشنا شوند.

وی روایت قدرت و توانمندی‌های ایران را از دیگر محور‌های ضروری دانست و گفت: در برابر روایت‌هایی که ایران را کشوری ضعیف و ناتوان معرفی می‌کنند، باید واقعیت قدرت ملی، ظرفیت‌های کشور و توانمندی‌های ملت ایران را برای جامعه و جهان تبیین کرد.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه هدف نهایی دشمن از سلسله جنگ‌ها و فتنه‌ها، تضعیف ایران است، افزود: باید این زنجیره و اهداف دشمن برای مردم، به‌ویژه نسل نوجوان و دانش‌آموز، روشن شود.

لزوم تبیین ماهیت نبرد و بازخوانی تاریخ پهلوی

حجت الاسلام خضری با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد مختلف تقابل کنونی گفت: مردم باید بدانند که سطح این نبرد فراتر از یک درگیری نظامی است و ابعاد تمدنی و فرهنگی دارد.

وی همچنین بازخوانی تاریخ دوره پهلوی و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده درباره آن دوران را ضروری دانست و اظهار داشت: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای بازنمایی غیرواقعی دوران پهلوی صورت گرفته است و در برابر این جریان، باید با مستندات تاریخی و روایت دقیق واقعیت‌ها روشنگری کرد.

امام جمعه موقت قزوین، تبیین نقش زنان و مردان ایرانی در پیشرفت کشور و تشریح جایگاه زن در جمهوری اسلامی را از دیگر عرصه‌های مهم روایتگری برشمرد و افزود: دشمن تلاش می‌کند با برجسته‌سازی گزینشی برخی مسائل، تصویری مخدوش از وضعیت زنان در ایران ارائه دهد؛ بنابراین باید واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی و نقش‌آفرینی زنان ایرانی به‌درستی تبیین شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس و مجموعه‌های فرهنگی برای ارتباط با نسل نوجوان و جوان گفت: باید زمینه حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد فراهم شود و با گفت‌و‌گو و ارتباط مؤثر با آنان، فرصت نقش‌آفرینی و آگاهی‌بخشی به نسل جدید را تقویت کرد.