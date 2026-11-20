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چهارمین کارگاه تخصصی خطوط قرآن کریم استانهای شمال غرب کشور در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در چهارمین کارگاه تخصصی کتابت قرآن کریم ۵۰ نفر از کاتبان و اساتید ممتاز و فوق ممتاز خوشنویسی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل حضور داشتند.
شرکت کنندگان در زمینه خطوط نسخ و ثلث به صورت تخصصی آموزش دیدند.
هدف از برگزاری کارگاه کتابت قرآن کریم در مراغه پرورش کاتبان وحی و افزایش غنای هنری هنرمندان استانهای شمال غرب کشور در زمینه کتابت قرآن است.
در این کارگاه آموزشی یک روزه ۳ نفر از اساتید بین المللی مرکز کتابت قرآن کریم کشور حضور داشتند.
این کارگاه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مفسر بزرگ قرآن کریم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی و به همت انجمن خوشنویسان مراغه برگزار شد.