به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در چهارمین کارگاه تخصصی کتابت قرآن کریم ۵۰ نفر از کاتبان و اساتید ممتاز و فوق ممتاز خوشنویسی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل حضور داشتند.

شرکت کنندگان در زمینه خطوط نسخ و ثلث به صورت تخصصی آموزش دیدند.

هدف از برگزاری کارگاه کتابت قرآن کریم در مراغه پرورش کاتبان وحی و افزایش غنای هنری هنرمندان استان‌های شمال غرب کشور در زمینه کتابت قرآن است.

در این کارگاه آموزشی یک روزه ۳ نفر از اساتید بین المللی مرکز کتابت قرآن کریم کشور حضور داشتند.

این کارگاه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مفسر بزرگ قرآن کریم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی و به همت انجمن خوشنویسان مراغه برگزار شد.