آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: بسیج فراتر از یک تشکیلات، یک فرهنگ اجتماعی است که خدمت به مردم، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و آمادگی برای مشارکت در حل مسائل جامعه از مولفه‌های این فرهنگ است.

بسیج فراتر از یک تشکیلات، فرهنگ مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است

بسیج فراتر از یک تشکیلات، فرهنگ مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸، بسیج را نماد حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف کشور دانست.

وی با بیان اینکه بسیج از دل یک ضرورت تاریخی و اجتماعی شکل گرفت، اظهار کرد: بسیجیان در دوران دفاع مقدس نقش مؤثری در پیروزی‌های کشور داشتند و ارتش و سپاه نیز با پشتوانه این نیروی عظیم مردمی توانستند به موفقیت‌های بزرگی دست یابند.

امام جمعه قم با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌هایی همچون جهاد سازندگی و مقابله با بحران‌های کشور افزود: بسیج امروز تجلی سرمایه اجتماعی و نیرویی مردمی در خدمت رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک تشکیلات و سازمان، یک فرهنگ اجتماعی است، سه مؤلفه اصلی این فرهنگ را احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، آمادگی برای مشارکت در حل مسائل جامعه و ترجیح منافع عمومی بر ملاحظات فردی عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم و بسیجیان در میدان‌ها و خیابان‌ها برای حفظ نظام و مقابله با دشمن گفت: بسیجیان همواره آماده مشارکت در حل مسائل کشور در عرصه‌های مختلف هستند و دولت نیز باید از این ظرفیت ارزشمند مردمی استفاده کند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به فرا رسیدن سیزدهم جمادی‌الثانی، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها)، مادر حضرت ابوالفضل العباس (ع)، این مناسبت را یادآور مقام والای مادران و همسران شهدا دانست.

وی با بیان اینکه این روز به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نام‌گذاری شده است، تکریم مادران و همسران شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت پاسداشت صبر، ایثار و فداکاری این بانوان تأکید کرد.

خطیب جمعه قم همچنین با تسلیت درگذشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به جایگاه علمی و معنوی این مرجع عالیقدر اشاره کرد و گفت: آیت‌الله العظمی وحید خراسانی بار‌ها بر ضرورت حفظ نظام اسلامی تأکید داشت و در دوران دفاع مقدس نیز شمع محفل رزمندگان اسلام بود.