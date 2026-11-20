معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران موظف‌اند با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برنامه‌های صرفه‌جویی را به‌طور جدی دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، امروز پنج شنبه در نشست شورای اداری استان با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی گفت: فرمانداران، شهرداران، دهیاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیرو‌های بسیج می‌توانند با مشارکت فعال، نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی داشته باشند.

وی با قدردانی از فرماندارانی که با برگزاری جلسات مستمر و پیگیری هفتگی این موضوع را در شهرستان‌ها دنبال می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود سایر فرمانداران نیز با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و از ظرفیت تشکل‌های مردمی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بسیج دستگاه‌های اجرایی برای فرهنگ‌سازی و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی بهره بگیرند.

نجفی با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان در روز‌های چهارشنبه هر هفته اظهار کرد: این جلسات طی هفت هفته گذشته به‌صورت مستمر برگزار شده و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز در آن حضور دارند و روند اجرای مصوبات و تکالیف تعیین‌شده به‌طور مستمر رصد می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به مسئولیت دستگاه‌هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و آموزش‌وپرورش در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: تکالیف دستگاه‌ها در سطح استان مشخص شده است و انتظار داریم همه مجموعه‌ها به تعهدات خود عمل کنند.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات و دستورالعمل‌های کارگروه مدیریت مصرف انرژی لازم‌الاجراست، خاطرنشان کرد: صرف برگزاری جلسه و ارائه گزارش کافی نیست؛ دستگاه‌ها باید مفاد دستورالعمل‌ها را به‌صورت دقیق اجرا کنند و در صورت رعایت‌نکردن الزامات، موضوع از طریق سازوکار‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

نجفی تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی یک مسئولیت جمعی است و تحقق اهداف آن، علاوه بر نظارت و پیگیری مستمر، به همکاری مردم و مشارکت همه بخش‌های اجرایی و اجتماعی نیاز دارد.