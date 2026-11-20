امام جمعه موقت ساری با انتقاد از گرانی کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی مردم، خواستار برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با محتکران و گران‌فروشان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام نصوری امام جمعه موقت ساری در خطبه‌های نماز جمعه مصلای امام خمینی (ره) این شهر، با گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد فداکاری و خدمت به مردم دانست و بر تقویت روحیه بسیجی در عرصه‌های مختلف جامعه تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای بسیجی به‌ویژه شهید مهدی محمدزاده گفت: بسیج به ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت و در حوادث و بحران‌هایی مانند سیل، زلزله، دوران کرونا و عرصه‌های امنیتی، همواره پیشگام خدمت‌رسانی و فداکاری بوده است.

امام جمعه موقت ساری با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی بسیج در مسائل اجتماعی و اقتصادی افزود: مقابله با احتکار، گران‌فروشی، بی‌انصافی اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی از جمله عرصه‌هایی است که حضور مسئولانه و مؤثر بسیجیان در آن ضرورت دارد.

حجت‌الاسلام نصوری همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، این بانوی بزرگوار را الگویی از ایمان، وفاداری و تربیت فرزندان شجاع و ولایت‌مدار دانست و گفت: فرهنگ ایثار و وفاداری ایشان در دامان مادران شهدا استمرار یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی و نظامی کشور، از ایستادگی رزمندگان و حضور مردم در صحنه قدردانی کرد و خواستار حفظ وحدت و اقتدار ملی و پرهیز برخی خواص از اظهارات تضعیف‌کننده روحیه جامعه شد.

انتقاد از گرانی و مطالبه برخورد با محتکران

امام جمعه موقت ساری با انتقاد از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مشکلات معیشتی بازنشستگان، فرهنگیان و قشرهای متوسط جامعه گفت: مشکلات مربوط به نان، بنزین، لاستیک و روغن موتور را نباید صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد؛ چراکه بخشی از این مسائل به مدیریت داخلی و نظارت بر بازار مربوط است.

وی از دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضایی خواست با محتکران و گران‌فروشان بدون اغماض برخورد کنند و اجازه ندهند سوءمدیریت و بی‌انصافی اقتصادی موجب افزایش نارضایتی مردم شود.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در مازندران

حجت الاسلام نصوری با اشاره به مشکلات باغداران و انباشت محصولات کشاورزی در پی محدودیت‌های صادراتی، کمبود صنایع تبدیلی را از چالش‌های جدی بخش کشاورزی استان برشمرد و از استاندار خواست برای ایجاد زیرساخت‌های فرآوری محصولات، برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی داشته باشد.

وی همچنین از تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت، شناسایی و دستگیری عناصر معاند و کشف سلاح قدردانی کرد و بر هوشیاری عمومی در شرایط حساس کشور تأکید داشت.

مطالبه از مدیریت شهری برای رفع مشکلات ساری

امام جمعه موقت ساری در ادامه با قدردانی از اقدامات شهرداری در زمینه روکش آسفالت و پیگیری مسائل پسماند، از اعضای شورای شهر و شهردار خواست اختلافات داخلی را به فضای عمومی جامعه نکشانند و فرصت خدمت را صرف حل مشکلات شهروندان کنند.

وی کمبود حمل‌ونقل عمومی، ضعف زیرساخت‌های پارکینگ طبقاتی، گسترش سد معبر و ضرورت هوشمندسازی روشنایی معابر را از جمله مطالبات شهروندان دانست و بر رسیدگی جدی مدیریت شهری به این مسائل تأکید کرد.