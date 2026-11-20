به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان صداوسیما گفت: مجلسی که در آن از اقتدار ایران، شناخت دشمن و تحقیر دشمن سخنی نباشد، از کاروان شهدا عقب‌مانده است.

رئیس رسانه ملی در بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، مجالس عزاداری را نیازمند بصیرت، شناخت دشمن و روایت اقتدار ملت ایران دانست.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در بیست و سومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، با تجلیل از جایگاه پیرغلامان و ذاکران اهل‌بیت (ع)، آنان را از وفادارترین همراهان مردم در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی خواند و گفت: در هیچ شبی از ماه‌های اخیر که ملت ایران در سرما و گرما و حتی زیر بمباران در صحنه حضور داشتند، نوای ذاکران اباعبدالله الحسین (ع) از تجمعات مردمی جدا نبود.

وی با گرامیداشت یاد پیرغلامان درگذشته و شهدای این عرصه، از شهید دکتر علی لاریجانی به‌عنوان بانی اصلی شکل‌گیری اجلاس پیرغلامان حسینی یادکرد و افزود: نهضت انقلاب اسلامی با هیئت‌ها و عزاداری سیدالشهدا (ع) آغاز شد؛ مداحان مردم را به قیام دعوت می‌کردند و انقلاب با ذکر و مجالس اهل‌بیت (ع) رشد کرد و به ثمر نشست.

رئیس رسانه ملی با اشاره به نقش ذاکران در دوران دفاع مقدس و بزنگاه‌های فتنه، تصریح کرد: در بزنگاه‌هایی که غبار فتنه حقیقت را می‌پوشاند، صدای گرم و اخلاص مداحان می‌تواند بصیرت و بیداری را به جامعه منتقل کند.

جبلی با اشاره به شرایط متفاوت اجلاس امسال و تجربه جنگ رمضان اظهار کرد: اگر سال‌ها از شجاعت ابوالفضل (ع) و مظلومیت کودکان کربلا روایت می‌کردیم، در یک سال اخیر کربلا را با چشم خود دیدیم و رهبر شهید با ایستادگی و فداکاری خود، صحنه‌ای از کربلا را در برابر ما مجسم کرد.

وی تأکید کرد: امروز ایران، همان ایران ۴۷ سال گذشته نیست؛ دشمن هر آنچه در توان داشت به میدان آورد، اما اقتدار ملت ایران محاسبات او را تغییر داد و امروز حتی مقامات غربی و صهیونیستی نیز به قدرت ایران اذعان می‌کنند.

رئیس سازمان صداوسیما خطاب به مداحان و پیرغلامان گفت: ازاین‌پس مجالس عزاداری ما باید با گذشته تفاوت داشته باشد؛ مجلسی که در آن از اقتدار ایران، شناخت دشمن و تحقیر دشمن سخنی نباشد، از کاروان شهدا عقب‌مانده است.

در مجالس خود بابصیرت روضه بخوانید، مسائل و اقتضائات روز را در نظر بگیرید و اشعار فاخر و بااقتدار انتخاب کنید. جبلی در پایان با قدردانی از حضور پیرغلامان و خادمان حسینی از نقاط مختلف کشور و جهان، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حضور در صحنه، قله‌های اقتدار را فتح کند و مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) همچنان چراغ راه جامعه باشد.