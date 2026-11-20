به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست از پیش‌بینی بودجه ۱۰۶.۲ میلیون دلاری برای دوره آغازین فعالیت مرکز فناوری اقلیم خبر داد و گفت: چارچوب جدید همکاری با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، با هدف توسعه راهکار‌های فناورانه مقابله با تغییر اقلیم و حمایت از کشور‌های درحال‌توسعه تدوین شده است.

احمد طاهری با اشاره به مفاد پیش‌نویس جدید مرتبط با مرکز فناوری اقلیم اظهار کرد: این سند، چارچوب میزبانی و همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با مرکز فناوری اقلیم را برای یک دوره اولیه پنج‌ساله تعیین می‌کند که تاریخ اجرایی پیش‌بینی‌شده آن فوریه ۲۰۲۷، برابر با بهمن ۱۴۰۵ است.

او افزود: بر اساس برآورد‌های مندرج در این پیش‌نویس، بودجه پیشنهادی برای دوره آغازین فعالیت مرکز از سال ۲۰۲۸ میلادی، بالغ بر ۱۰۶.۲ میلیون دلار است که قرار است از منابع مالی متنوع شامل کمک‌های دوجانبه و چندجانبه و مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.

طاهری با تأکید بر نقش این مرکز در تسهیل اقدامات عملی مقابله با تغییر اقلیم تصریح کرد: تقویت همکاری با نهاد‌های تخصصی، ارائه خدمات کمک فنی و انتقال فناوری، توسعه ظرفیت‌های نهادی و پشتیبانی از کشور‌های درحال‌توسعه برای دسترسی و بهره‌گیری از راهکار‌های فناورانه مقابله با تغییر اقلیم، از محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه است.

نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجلاس COP۳۱ ادامه داد: تداوم همکاری و تمدید این چارچوب پس از دوره اولیه پنج‌ساله، به ارزیابی عملکرد مرکز و تصمیم‌گیری نهاد‌های راهبری ذی‌ربط بستگی دارد.

او تأکید کرد: تأمین منابع مالی پایدار و تقویت ظرفیت انتقال فناوری به کشور‌های درحال‌توسعه، از الزامات اساسی برای تبدیل تعهدات اقلیمی به اقدامات عملی است و چارچوب جدید میزبانی مرکز فناوری اقلیم، در صورت تأمین منابع پیش‌بینی‌شده، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با تغییر اقلیم شود.