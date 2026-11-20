استاندار بوشهر با تاکید به لزوم بازنگری و به‌روزرسانی سند زنجیره ارزش خرما، گفت: طرح مطالعاتی این حوزه نیازمند به‌روزرسانی است و با هماهنگی‌های انجام‌شده، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی سه ماه مهلت دارند تا این سند را متناسب با نیاز‌های روز بازبینی کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و میز ملی خرما (میز تخصصی بررسی مسائل تولید، فرآوری، صنایع تبدیلی و صادرات خرمای کشور) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار کرد: استان بوشهر با وجود اینکه از بابت سهم جمعیتی و مساحت تنها حدود یک درصد از کشور را به خود اختصاص داده است، اما نقشی که در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته، بیش از ۸ درصد است که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و لزوم افزایش بهره‌وری در این یخش افزود: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان که امروز اندکی بیش از ۲ درصد است، می‌تواند در قالب یک برنامه سه‌ساله تا دو برابر افزایش یابد که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، افزایش بهره‌وری و توسعه روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف استان از جمله دشتستان و به ویژه در بخش‌های سعدآباد، شبانکاره و آبپخش است.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش خرما تصریح کرد: با اقداماتی که در بعد ساخت سردخانه‌ها و صنایع بسته‌بندی انجام شده است، ظرفیت خوبی برای نگه داری با وضعیت استاندارد محصول خرما حاصل شده به طوری که هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ هزار تن خرما با کیفیت بالا آماده فرآیند بسته‌بندی و سپس صادرات به بازار‌های جهانی از جمله روسیه، پاکستان، اندونزی، هندوستان و سایر کشور‌های هدف است.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری خواسته‌های بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برخی از چالش‌ها و موانع قانونی از جمله موارد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقى و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، اصلاحات لازم تدوین و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است که می‌تواند گره‌گشا بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه باشد.

زارع با قدردانی از اعمال، همکاری‌ها و همراهی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استان بیان داشت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تکیه بر کار‌های کارشناسی دقیق و خرد جمعی، توانسته است تصمیم‌های مؤثر و راه‌گشایی را تدوین کند و ما امیدواریم با حضور و حمایت‌های معاون وزیر صمت، مصوبات این نشست نیز زمینه‌ساز رونق بیش از پیش تجارت خارجی و توسعه اقتصادی استان شود.

استاندار بوشهر با اشاره به لزوم بازنگری و به‌روزرسانی سند زنجیره ارزش خرما استان بوشهر، افزود: طرح مطالعاتی این حوزه نیازمند به‌روزرسانی است و با هماهنگی‌های انجام‌شده، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی سه ماه مهلت دارند تا این سند را متناسب با نیاز‌های روز بازبینی کنند؛ ضمن اینکه پیگیری‌های لازم برای اختصاص تسهیلات و تأمین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی با همکاری بانک‌ها، جهاد کشاورزی و مشارکت فعال اتاق بازرگانی و انجمن خرما در حال انجام است.