برداشت زعفران از سطح سه هزار و ۴۰ هکتار مزارع گناباد آغاز شده است و تولید ۹ تن طلای سرخ در گناباد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گناباد گفت: زعفران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات اقتصادی و کم‌آب‌بر منطقه، نقش مهمی در معیشت کشاورزان دارد و سطح زیر کشت این محصول در شهرستان به سه هزار و ۴۰ هکتار رسیده است.

اکبر نوریان افزود: با توجه به بارش‌های مناسب اواخر زمستان سال گذشته و اوایل بهار امسال، پیش‌بینی می‌شود متوسط برداشت زعفران در مزارع شهرستان به سه کیلوگرم در هکتار برسد و مجموع تولید این محصول به حدود ۹ تن افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آبی ادامه داد: کاهش بارندگی‌ها در سال‌های اخیر موجب افت شدید دبی قنوات شده و تأمین آب مورد نیاز مزارع زعفران را با دشواری روبه‌رو کرده است.

وی بیان کرد: در مرحله آبیاری «بسار» زعفران، برخی کشاورزان ناچار به استفاده از تانکر برای آبیاری مزارع خود شده‌اند که هزینه قابل توجهی را به زعفران‌کاران تحمیل کرده است.

نوریان ابراز امیدواری کرد با آغاز بارندگی‌ها، مشکلات تأمین آب کشاورزان کاهش یابد و در مرحله آبیاری «زاچ» نیاز کمتری به استفاده از تانکر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در کشت زعفران گفت: بر اساس نتایج تحقیقات ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد، تراکم مناسب کاشت برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مطلوب، ۵۰ تا ۱۲۰ بنه در هر مترمربع است.

نوریان افزود: استفاده از بنه‌های درشت با وزن چهار تا هشت گرم و رعایت عمق کاشت ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر، در افزایش عملکرد محصول تأثیر بسزایی دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گناباد با اشاره به کیفیت زعفران تولیدی این شهرستان اظهار کرد: نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد زعفران گناباد از عطر و رنگ مطلوبی برخوردار است و کیفیت آن فراتر از استاندارد‌های جهانی ارزیابی شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای الگوی کشت، توسعه گیاهان دارویی، تشکیل زنجیره ارزش و رونق گردشگری کشاورزی و روستایی از برنامه‌های این مدیریت برای تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان است.

نوریان در پایان بر ضرورت توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، رعایت اصول فنی کاشت و توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و از کشاورزان خواست با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی، برای افزایش بهره‌وری مزارع تلاش کنند.