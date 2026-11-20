امام‌جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نمازجمعه، تفکر بسیجی را فراتر از حضور در شرایط اضطراری، الگویی برای مشارکت مسئولانه مردم و مسئولان دانست و حضور شبانه مردم در ۹ ماه گذشته را از برکات این تفکر خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج درختی پاک است که ریشه‌های آن در تفکر اصیل دینی و انقلابی و برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) استوار شده و ثمرات آن در عرصه‌های مختلف جامعه نمایان است.

بسیج؛ از میدان دفاع تا مشارکت اجتماعی

وی با اشاره به استمرار تجمعات شبانه مردم طی حدود ۹ ماه گذشته افزود: حضور خیابانی مردم در فصل‌های مختلف سال از برکات تفکر بسیجی است؛ تفکری که بسیج را نه صرفاً مجموعه‌ای برای حضور در جنگ و شرایط اضطراری، بلکه الگویی برای مشارکت مسئولانه مردم و مسئولان در میدان‌های مختلف کشور می‌داند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ظرفیت‌های بسیج تصریح کرد: اراده، تخصص، ایمان، وفاداری و ابتکار عمل از ویژگی‌هایی است که جامعه در عرصه‌های مختلف به آن نیاز دارد و بسیج این ظرفیت‌ها را در میدان عمل به نمایش گذاشته است.

جان‌فدا؛ جلوه مسئولیت‌پذیری ملی

محمودی، پویش ملی «جان فدا» را از جلوه‌های تفکر بسیجی دانست و گفت: اعلام آمادگی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی برای فداکاری در راه کشور، نشان‌دهنده روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری مردم است.

وی با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب در محل کار خود با وجود آگاهی از خطر حملات دشمن بیان کرد: این ایستادگی و فداکاری در برابر رفتار مقامات آمریکایی که به گفته وی به دلیل نگرانی‌های امنیتی در پایگاه‌های نظامی مستقر شده‌اند، تفاوت دو رویکرد را نشان می‌دهد.

وحدت داخلی در برابر نابسامانی سیاسی آمریکا

خطیب جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی زمینه‌ساز وحدت و انسجام ملی است، ادامه داد: درحالی‌که در جامعه ایران شاهد برادری، همدلی و یکپارچگی هستیم، گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های کشور‌های غربی نیز از اختلافات و نابسامانی در ساختار سیاسی آمریکا حکایت دارد.

محمودی با اشاره به شعار‌های مردم در اجتماعات و نماز‌های جمعه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: تولی و تبری از مبانی بنیادین دین اسلام است و همان گونه که در کلمه توحید، نفی طاغوت و اثبات خداوند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، این دو اصل نیز از پایه‌های اعتقادی جامعه اسلامی به شمار می‌روند.

حیا؛ ستون امنیت روانی جامعه

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه خطبه‌ها با اشاره به موضوع عفاف و حجاب، حیا را از مهم‌ترین پایه‌های اخلاق فردی و امنیت روانی جامعه دانست و اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، حیا کلید نیکی‌ها معرفی شده است و تضعیف این مؤلفه اخلاقی می‌تواند پیامد‌های دیگری را در زندگی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به روایت قرآن کریم از ماجرای حضرت موسی (ع) و دختران حضرت شعیب (ع) افزود: توجه قرآن به شیوه راه‌رفتن دختر شعیب (ع) نشان‌دهنده اهمیت رفتار و رعایت حیا در روابط اجتماعی است؛ موضوعی که در آموزه‌های دینی جایگاه ویژه‌ای دارد.

خطیب جمعه اصفهان همچنین با اشاره به دغدغه حضرت فاطمه زهرا (س) درباره حفظ حجاب و عفاف حتی پس از وفات، خاطرنشان کرد: حضرت زهرا (س) نسبت به رعایت حیا و پوشش بانوان حساسیت ویژه‌ای داشتند و این موضوع حتی درباره چگونگی پوشش پیکر ایشان پس از رحلت نیز برای آن حضرت اهمیت داشت.

وی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا (س) باید الگویی برای زندگی پیروان اهل‌بیت (ع) باشد، بر ضرورت توجه به عفاف، حیا و حفظ ارزش‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

قدردانی از مادران و همسران شهدا

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر چهار شهید و همسر امیرالمؤمنین (ع)، این مناسبت را فرصتی برای تکریم مادران و همسران شهدا دانست و گفت: صبر و استقامت این خانواده‌ها شایسته قدردانی است و باید همواره قدردان فداکاری شهدا و شکیبایی خانواده‌های آنان باشیم.