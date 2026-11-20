استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و پرهیز از گزارش‌محوری گفت: مدیران باید با تصمیم‌گیری به‌موقع، پیگیری مستمر و رفع موانع اداری، گره‌گشای مشکلات مردم باشند و آثار اقدامات خود را در زندگی و معیشت جامعه نمایان کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی در نشست شورای اداری استان، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه یک فرهنگ و مکتب مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، ایثار، اخلاص، ایمان، خدمت بی‌منت و مردم‌باوری است که در عرصه‌های مختلف انقلاب و نظام اسلامی نقش‌آفرینی کرده است. وی با قدردانی از استقبال باشکوه مردم و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان از پیکر مطهر شهدای گمنام، به‌ویژه تلاش‌های سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مردم ولایتمدار کرمانشاه، افزود: مردم در این مراسم صحنه‌های زیبایی از عشق، ارادت و وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بسیج در هر عرصه‌ای که کشور با مانع و مشکلی مواجه شده، برای گره‌گشایی و رفع موانع پیشگام بوده است، تصریح کرد: بسیج نماد پیوند ناگسستنی مردم، نظام و رهبری است و روحیه بسیجی یعنی حضور در متن مردم، شناخت مشکلات، احساس مسئولیت و تلاش برای حل مسائل بدون انتظار برای تشریفات و دستورالعمل‌های اداری. دکتر حبیبی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف صیانت از امنیت کشور، خاطرنشان کرد: ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی بسیجیان همواره معادلات دشمن را برهم زده و اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانگان بیفتد. این فرهنگ در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز همواره منشأ اثر بوده است. وی با تأکید بر ضرورت تقویت و صیانت از فرهنگ بسیجی در جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تفکر بسیجی نیاز داریم؛ تفکری که در برابر مشکلات متوقف نمی‌شود، از مسئولیت فرار نمی‌کند، بهانه نمی‌آورد و تا رسیدن به نتیجه، موضوع را رها نمی‌کند. مدیر بسیجی نیز باید منافع عمومی را بر منافع شخصی مقدم بداند و خدمت به مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد. استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج، از دستگاه‌های اجرایی خواست با همراهی و مشارکت فعال، زمینه برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته را فراهم کنند و متناسب با جایگاه و شأن فرهنگ بسیجی، در اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرین باشند. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای فصل سرما، اظهار کرد: مدیریت انرژی در شرایط کنونی یک موضوع عادی و صرفاً فنی نیست، بلکه به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی به بخش تولید گاز وارد شده، نیازمند حساسیت، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و آمادگی بیشتر همه دستگاه‌هاست. وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت مصرف انرژی در نشست شهرداران مراکز استان‌ها، افزود: مدیریت انرژی دیگر صرفاً وظیفه شرکت گاز نیست و همه مدیران، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و برای تأمین پایدار انرژی مشارکت داشته باشند. استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مدیران باید صرفه‌جویی را از مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کنند، تصریح کرد: نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شاهد مصرف بی‌رویه انرژی، روشنایی بیش از حد و رعایت نکردن الگوی مصرف بود. رفتار مدیران باید با توصیه‌هایی که به مردم دارند، همخوانی داشته باشد؛ چرا که مردم عملکرد دستگاه‌های اجرایی را می‌بینند و همین رفتار‌ها در جلب اعتماد و همراهی عمومی تأثیرگذار است. دکتر حبیبی خواستار رصد و کنترل مستمر مصرف انرژی توسط شرکت گاز شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان، باید برنامه عملیاتی مشخصی برای مدیریت مصرف داشته باشند. همچنین تجهیزات اضطراری و دیزل‌ژنراتور‌ها باید فعال و آماده بهره‌برداری باشند و توسعه انرژی‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین با جدیت بیشتری دنبال شود.

دکتر منوچهر حبیبی در نشست شورای اداری استان، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: بسیج صرفاً یک تشکیلات نیست، بلکه یک فرهنگ و مکتب مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، ایثار، اخلاص، ایمان، خدمت بی‌منت و مردم‌باوری است که در عرصه‌های مختلف انقلاب و نظام اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با قدردانی از استقبال باشکوه مردم و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان از پیکر مطهر شهدای گمنام، به‌ویژه تلاش‌های سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مردم ولایتمدار کرمانشاه، افزود: مردم در این مراسم صحنه‌های زیبایی از عشق، ارادت و وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بسیج در هر عرصه‌ای که کشور با مانع و مشکلی مواجه شده، برای گره‌گشایی و رفع موانع پیشگام بوده است، تصریح کرد: بسیج نماد پیوند ناگسستنی مردم، نظام و رهبری است و روحیه بسیجی یعنی حضور در متن مردم، شناخت مشکلات، احساس مسئولیت و تلاش برای حل مسائل بدون انتظار برای تشریفات و دستورالعمل‌های اداری.

دکتر حبیبی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف صیانت از امنیت کشور، خاطرنشان کرد: ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی بسیجیان همواره معادلات دشمن را برهم زده و اجازه نداده است حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست بیگانگان بیفتد. این فرهنگ در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز همواره منشأ اثر بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت و صیانت از فرهنگ بسیجی در جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تفکر بسیجی نیاز داریم؛ تفکری که در برابر مشکلات متوقف نمی‌شود، از مسئولیت فرار نمی‌کند، بهانه نمی‌آورد و تا رسیدن به نتیجه، موضوع را رها نمی‌کند. مدیر بسیجی نیز باید منافع عمومی را بر منافع شخصی مقدم بداند و خدمت به مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج، از دستگاه‌های اجرایی خواست با همراهی و مشارکت فعال، زمینه برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این هفته را فراهم کنند و متناسب با جایگاه و شأن فرهنگ بسیجی، در اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرین باشند.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی برای فصل سرما، اظهار کرد: مدیریت انرژی در شرایط کنونی یک موضوع عادی و صرفاً فنی نیست، بلکه به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی به بخش تولید گاز وارد شده، نیازمند حساسیت، برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و آمادگی بیشتر همه دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر مدیریت مصرف انرژی در نشست شهرداران مراکز استان‌ها، افزود: مدیریت انرژی دیگر صرفاً وظیفه شرکت گاز نیست و همه مدیران، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و برای تأمین پایدار انرژی مشارکت داشته باشند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مدیران باید صرفه‌جویی را از مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کنند، تصریح کرد: نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت، اما در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شاهد مصرف بی‌رویه انرژی، روشنایی بیش از حد و رعایت نکردن الگوی مصرف بود. رفتار مدیران باید با توصیه‌هایی که به مردم دارند، همخوانی داشته باشد؛ چرا که مردم عملکرد دستگاه‌های اجرایی را می‌بینند و همین رفتار‌ها در جلب اعتماد و همراهی عمومی تأثیرگذار است.

دکتر حبیبی خواستار رصد و کنترل مستمر مصرف انرژی توسط شرکت گاز شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان، باید برنامه عملیاتی مشخصی برای مدیریت مصرف داشته باشند. همچنین تجهیزات اضطراری و دیزل‌ژنراتور‌ها باید فعال و آماده بهره‌برداری باشند و توسعه انرژی‌های خورشیدی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین با جدیت بیشتری دنبال شود.