۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند ۲۹۳ رأس دام در شعله‌های آتش در تالش تلف شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه این آتش‌سوزی شب گذشته در سه طویله واقع در روستای داوان آغاسی‌محله از توابع بخش کرگانرود رخ داد گفت: در این حادثه ۲۹۰ رأس دام سبک، ۲ رأس دام سنگین و یک رأس اسب تلف شدند.

وی با اشاره به اینکه این طویله‌ها محل نگهداری دام و ذخیره علوفه و کاه بودند گفت: علت اصلی وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و موضوع از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

فرماندار تالش با اشاره به شرایط جوی و وزش باد گرم در زمان وقوع حادثه از حضور و اقدام به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی که نقش مؤثری در مهار حریق و جلوگیری از سرایت آتش به منازل مسکونی و گسترش خسارات داشت ، قدردانی کرد.

جمشیدی سه‌ساری همچنین به حضور محمدعلی ویشگایی ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، در محل حادثه خبر داد و گفت: با دستور استاندار گیلان، پیگیری وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده و اتخاذ تدابیر حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای حمایت از دامداران خسارت‌دیده و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت آنان، با هماهنگی اداره منابع طبیعی مقرر شده است زمینی به‌صورت موقت در اختیار این خانواده‌ها قرار گیرد تا بتوانند دام‌های خود را در محل مناسبی نگهداری کنند.

فرماندار تالش خاطرنشان کرد:این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در نگهداری علوفه و کاه، به‌ویژه در شرایط وزش باد گرم و افزایش احتمال گسترش حریق در واحد‌های دامداری را نشان می‌دهد.