نمایندگان ویژه دولت با حضور در بخش‌های سراب‌باغ، کلات‌مورموری و مرکزی آبدانان، با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران دیدار و با آنان ابراز همدردی و از مصدومان این حادثه نیز سرکشی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون سیاسی وزیر کشور و استاندار ایلام، روز جمعه به نمایندگی از دولت، با حضور در منازل خانواده‌های داغدار این حادثه تلخ، پیام تسلیت رئیس‌جمهور را به آنان ابلاغ کردند.

در دیدار‌های جداگانه این هیئت با بازماندگان، ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنان، بر پیگیری جدی مطالبه‌های قانونی خانواده‌ها و انجام اقدام‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید شد.

همچنین نماینده رئیس‌جمهور و معاون سیاسی وزیر کشور با حضور در مراکز درمانی از مصدومان عیادت کردند و ضمن گفت‌و‌گو با آنان و کادر درمان، در جریان وضع جسمانی، روند درمان و نیاز‌های پزشکی آسیب‌دیدگان قرار گرفتند.

مسئولان در این دیدار بر شتاب در روند درمان، تأمین نیاز‌های پزشکی و رسیدگی به مشکلات مصدومان تأکید کردند و پیگیری حمایت‌های لازم از آسیب‌دیدگان را مورد توجه قرار دادند.

حضور مسئولان در محل حادثه و مراکز درمانی با هدف بررسی میدانی سانحه، پیگیری وضع آسیب‌دیدگان و رسیدگی به درخواست‌های خانواده‌های داغدار انجام شد.

سید محمدمهدی طباطبایی، نماینده رئیس‌جمهور و علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور صبح امروز (جمعه) با استقبال استاندار ایلام وارد دهلران شدند و با حضور در محل دقیق وقوع حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت ان‌ال‌جی (NLG) دهلران در مسیر دشت عباس - مورموری آبدانان، از نزدیک ابعاد این حادثه را بررسی کردند.

اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان یکی از شرکت‌های نفتی مستقر در دهلران شامگاه شنبه (۲۳ آبان) در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

در این حادثه ۱۷ نفر از کارکنان را مصدوم شدند و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

پس از وقوع سانحه، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌ها و پیام‌های جداگانه، دستور‌های لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی به مصدومان و دلجویی از خانواده جانباختگان صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

پس از برآورد نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در جاده دشت‌عباس - مورموری، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده، تخطی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت از نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی و رعایت نشدن ضوابط ایمنی مسیر از سوی اداره راهداری و حمل‌ونقل به عنوان مقصران این سانحه مشخص شدند.

پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ دهلران از طرح‌های کلان حوزه انرژی در جنوب استان ایلام است که نیرو‌های بومی و فنی بسیاری در آن مشغول به کار هستند.